Com novo tomógrafo, Hospital Regional de Santarém realiza mais de 11 mil exames em menos de um ano

O Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém, alcançou uma marca importante na área da saúde: em apenas 11 meses, foram realizados mais de 11 mil exames de tomografia computadorizada com o novo equipamento adquirido pelo Governo do Pará. O tomógrafo de alta tecnologia, instalado em agosto de 2024, ampliou em 19% a capacidade de atendimento da unidade, beneficiando milhares de pacientes da região do Baixo Amazonas.

Entre os beneficiados está Marinalda Queiroz da Silva, de 39 anos, moradora de Óbidos. A dona de casa destacou o atendimento rápido e acolhedor que recebeu. “Fui muito bem atendida, desde a recepção até o exame. Achei que ia demorar mais, mas foi tudo tranquilo e rápido”, contou.

O novo equipamento é um tomógrafo de 128 canais, com tecnologia alemã de ponta. Segundo a coordenadora de Radiodiagnóstico do HRBA, Cássia Flávia Sousa, a aquisição representa um marco para a saúde pública da região. “Com essa tecnologia, reduzimos o tempo de exame, diminuímos a exposição à radiação e aumentamos nossa capacidade de atendimento, sem perder qualidade e segurança.”

Mais precisão, menos exposição

Além da agilidade, o tomógrafo oferece imagens de altíssima resolução e reduz em até 60% a dose de radiação, o que aumenta a segurança dos pacientes especialmente idosos, crianças e pessoas com dificuldade respiratória. O tempo de exame, por exemplo, pode ser de apenas 2 a 4 segundos, o que reduz o desconforto do paciente e o risco de repetir o procedimento.

O médico radiologista Luiz Manuel Pedroso Júnior, responsável pelo setor de imagem, explicou que a tecnologia permite uma análise mais detalhada por parte dos especialistas. “As imagens são tão precisas que muitas vezes dispensam exames complementares. Isso traz mais agilidade ao diagnóstico.”

Atendimento mais rápido e eficaz

A modernização também trouxe impacto direto ao fluxo de atendimento. Pacientes internados têm os exames realizados no mesmo dia da solicitação, o que acelera o diagnóstico e o início dos tratamentos. “Esse equipamento é mais do que um avanço tecnológico é uma ferramenta a serviço da vida”, ressaltou o diretor-geral do HRBA, Matheus Coutinho.

Referência para 29 municípios

O Hospital Regional do Baixo Amazonas é referência em média e alta complexidade para cerca de 1,4 milhão de pessoas, residentes em 29 municípios do oeste do Pará. A unidade é gerida pelo Instituto Social Mais Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), e funciona com atendimento 100% pelo SUS, via regulação estadual.

📍 Endereço: Avenida Sérgio Henn, nº 1100 – Bairro Diamantino – Santarém (PA)

Imagem: Agência Pará