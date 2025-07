Empresário é preso suspeito de mandar matar radialista assassinado ao vivo no Pará

A Polícia Civil do Pará prendeu nesta terça-feira (22) um empresário do ramo de eventos suspeito de ser o mandante do assassinato do radialista Luis Augusto Carneiro Costa, conhecido como Luizinho Costa, morto a tiros durante uma transmissão ao vivo no município de Abaetetuba, nordeste do estado, no dia 27 de maio.

De acordo com as investigações, o crime pode ter sido motivado por disputa no mercado de produção de eventos na região. Além de atuar como radialista, Luizinho também era produtor de eventos e vinha ganhando destaque, o que teria incomodado concorrentes.

Durante o cumprimento do mandado de prisão temporária e de busca e apreensão na casa do suspeito, os policiais apreenderam R$ 34 mil em dinheiro vivo, além de celulares e mídias que serão analisadas pela equipe de investigação.

Outros dois envolvidos no crime já haviam sido presos: um homem conhecido como “Cabeção”, apontado como o executor dos disparos, e outro suspeito de ser o proprietário da arma usada no homicídio. A polícia também apreendeu a moto utilizada na fuga, as roupas usadas na execução e a arma de fogo, considerados elementos fundamentais para o avanço das investigações.

Relembre o crime

Luizinho Costa, de 46 anos, foi assassinado dentro do estúdio da Rádio Guarany FM, momentos antes de iniciar uma transmissão ao vivo. Testemunhas relataram que um homem encapuzado invadiu o local e disparou pelo menos três vezes contra o radialista, que morreu na hora.

Luizinho era uma figura bastante conhecida no rádio local e também no circuito de eventos culturais da cidade. A Polícia Civil segue com as diligências para identificar outros possíveis envolvidos no crime.

Além de ajudar vestibulandos, o projeto também serve como laboratório de formação para os futuros professores da UFPA, fortalecendo a prática pedagógica dos tutores envolvidos.

Imagem: Agência Pará