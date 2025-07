Com um gol contra dado pelo Paysandu, bicola segura empate em Manaus, conquista importante ponto e deixa a zona de rebaixamento

Em um dos jogos que movimentaram a 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro na noite desta quinta-feira, 23, Amazonas e Paysandu fizeram um duelo direto pela parte debaixo da tabela no estádio Carlos Zamith, em Manaus, e ficaram no empate pelo placar de 1 a 1. O resultado não foi nada interessante para ambas as equipes, que seguem brigando contra a degola. Apesar disso, o ponto conquistado pela equipe paraense a deixa momentaneamente fora da zona de rebaixamento.

Atualmente, apesar de vir de uma série invicta de sete jogos, o Paysandu segue na 16ª colocação com 19 pontos ganhos, sendo o primeiro time fora do Z-4. Já o Amazonas vem logo abaixo, em 18º, com 18, mas seguirá dentro da zona de rebaixamento até o final da rodada.

PRIMEIRO TEMPO

O duelo começou movimentado, com chances para ambos os lados, mas o placar só foi inaugurado aos 29 minutos. Garcez invadiu a área, encontrou Diogo Oliveira, livre, que recebeu e bateu firme para o fundo da rede, sem chances para o goleiro Renan, colocando o Paysandu em vantagem.

Apesar da vantagem, o Paysandu se complicou minutos depois, quando o zagueiro Novillo foi expulso por falta dura em Henrique Almeida, após análise das imagens do VAR. Aos poucos, com a vantagem numérica em campo, o Amazonas foi equilibrando o duelo, mas a partida foi para o intervalo com o time mandante na frente.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, tudo mudou. Afinal, logo aos oito minutos, o Paysandu deixou tudo igual. Joaquín Torres cruzou na área, Henrique Almeida completou de cabeça e no meio do caminho, a bola desviou em Anderson Leite, complicando o goleiro Gabriel Mesquita que viu a bola morrer no fundo da rede.

QUASE!

Já no apagar das luzes, o Amazonas ficou muito perto de sair com a vitória. Aos 45, Cocote curou na área e Kevin Ramírez cabeceou firme, mas o goleiro do Paysandu operou um verdadeiro milagre, para segurar o empate pelo placar de 1 a 1.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No domingo, 27, o Amazonas visita o Coritiba, no estádio Couto Pereira, às 16h. Já na segunda-feira, 28, às 21h30, o Paysandu recebe o Athletic-MG, no estádio da Curuzu, às 21h30.

Da Redação/Imagens: Jorge Luís Totti/Agência Paysandu