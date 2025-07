Corpos de vítimas da UFPA chegam a Belém após acidente em Goiás; universidade presta homenagem

Os corpos dos três estudantes e do motorista da Universidade Federal do Pará (UFPA), vítimas de um grave acidente na BR-153, em Goiás, chegaram a Belém nesta sexta-feira (18), transportados em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB). A previsão de chegada na Base Aérea de Belém foi por volta de 12h15.

As vítimas participavam de uma caravana que seguia para o 60º Congresso da União Nacional dos Estudantes (Conune), em Goiânia, quando um dos micro-ônibus foi atingido por uma carreta na manhã da última quarta-feira (16), em Porangatu. No veículo estavam os estudantes Ana Letícia Araújo Cordeiro (Pedagogia), Leandro Souza Dias (Farmácia), Welfesom Campos Alves (Produção e Multimídia), e o motorista Ademilson Militão de Oliveira. Todos morreram no local.

Ana Letícia e Leandro serão sepultados em Belém. Welfesom será enterrado em Limoeiro do Ajuru, no Marajó, sua cidade natal, e Ademilson em Altamira, onde morava com a família.

Além das vítimas fatais, o acidente deixou feridos. A maioria dos estudantes já recebeu alta hospitalar. No entanto, quatro pessoas ainda permanecem internadas — duas em Goiás e duas no Tocantins.

Em homenagem aos colegas, a UFPA organizou um ato póstumo nesta sexta-feira em seu campus em Belém. A universidade, por meio da Fundação Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), está custeando o deslocamento de familiares até Goiás para acompanhar a recuperação dos estudantes feridos.

O traslado dos corpos foi possível após a chegada de um perito do Pará em Goiânia, que atuou na liberação junto às funerárias e à Polícia Científica.

Imagem: Reprodução