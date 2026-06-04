Corpus Christi reúne fiéis em Belém e no interior do Pará com missas, procissões e manifestações de fé

A celebração de Corpus Christi mobilizou milhares de fiéis nesta quinta-feira, 04, em Belém e em diversos municípios do interior do Pará, como Capanema, onde o evento já é uma tradição e um patrimônio cultural e religioso da cidade localizada no nordeste paraense, reafirmando uma das mais importantes tradições da Igreja Católica: a devoção à Eucaristia, símbolo do corpo e sangue de Cristo.

Na capital paraense, a programação é coordenada pela Arquidiocese de Belém e tem como ponto central a Catedral Metropolitana, na Cidade Velha. Logo nas primeiras horas da manhã, o arcebispo metropolitano, Dom Júlio Endi Akamine presidiu a Santa Missa, seguida de procissão com o Santíssimo Sacramento pelas ruas do entorno, reunindo religiosos, famílias e comunidades em um grande ato público de fé.

Além da Catedral, diversas paróquias espalhadas por bairros da capital e também na Região Metropolitana — como Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara — realizaram celebrações ao longo do dia, com missas e procissões em horários variados, fortalecendo a participação comunitária e a espiritualidade dos fiéis. Um dos momentos mais emocionantes ocorreu na Paróquia Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro do Telégrafo, onde a programação começou às 7h com missa seguida de procissão pelas ruas do bairro.

A solenidade de Corpus Christi é considerada única no calendário litúrgico por levar o Santíssimo Sacramento às ruas, simbolizando a presença de Cristo no meio do povo. A tradição, marcada por momentos de oração, cânticos e demonstrações públicas de fé, também costuma incluir a confecção de tapetes ornamentais em algumas localidades, embora a prática varie conforme a região.

No interior do Pará, municípios mantêm viva a tradição com celebrações que envolvem toda a comunidade. Igrejas locais organizam missas campais, procissões e atividades religiosas que reforçam o sentimento de pertencimento e identidade cultural, especialmente em cidades com forte tradição católica.

Mesmo com o caráter religioso predominante, o dia também movimenta a rotina urbana. Em Belém, por exemplo, o comércio funciona normalmente durante o feriado, seguindo acordos coletivos, enquanto muitos fiéis conciliam as atividades do dia com a participação nas celebrações religiosas.

Mais do que um feriado, Corpus Christi se consolida como um momento de reflexão, união e manifestação pública da fé cristã no Pará, reunindo gerações em torno de uma tradição que atravessa o tempo e continua viva nas ruas, igrejas e comunidades do estado.

Por ROBERTO BARBOSA, Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagens: Erison Jr/Ronabar