Coluna Repórter Cidadão

Nossa cidade, nosso Estado e nosso País precisam de nós. Precisam também de mandatários comprometidos, mas, acima de tudo, de cidadãos atentos para fiscalizar, cobrar e informar o que precisa ser feito. Com as eleições se aproximando, os candidatos já estão por todos os lados. Você já escolheu o seu? Se sim, parabéns — mas escolha com consciência.

Moradores do bairro Satélite cobram, com urgência, a construção da Praça Cordeirinho, prometida há várias administrações. O espaço é essencial para os jovens e para a comunidade. Fica o apelo à atual gestão: é hora de tirar essa promessa do papel.

A Estação Cidadania do bairro do Guamá foi entregue e reúne diversas secretarias à disposição da população. No entanto, o horário de atendimento ainda é limitado. A sugestão é ampliar o funcionamento até, pelo menos, 22h, atendendo quem não consegue acesso em horário comercial — a exemplo do que ocorre em shoppings.

O Hospital Universitário se destacou ao integrar um mutirão nacional de atendimento aos idosos, figurando entre as 45 unidades participantes em todo o país. Foram mais de 52 mil atendimentos, 1.219 cirurgias e cerca de 7 mil consultas e exames. A ação, que chega à sua 5ª edição, já beneficiou mais de 200 mil pessoas e integra o programa “Agora Tem Especialista”, do Governo Federal. Aproveito para reforçar: precisamos de um hospital de alta complexidade na região, pauta já levantada em diversas coletivas. Não apenas um hospital, mas um novo polo estruturado de desenvolvimento.

No campo da educação, o atendimento especializado para estudantes no próximo Enem triplicou, alcançando 90 mil inscritos. Entre as novidades estão atendimentos para transtornos mentais, como ansiedade e transtorno obsessivo-compulsivo, além de fibromialgia. As inscrições vão até 5 de junho, com provas previstas para os dias 8 e 15 de novembro.

A Comissão de Educação da Câmara Federal aprovou projeto que inclui a oncologia pediátrica na formação de profissionais da saúde. A medida é fundamental para o diagnóstico precoce do câncer infantil, aumentando as chances de tratamento e cura. O Hospital Otávio Lobo agradece a iniciativa.

Enquanto isso, a avenida Bernardo Sayão segue em obras. A população reconhece os avanços, mas também cobra melhorias na coleta de lixo. Falta planejamento mais eficiente e maior engajamento dos responsáveis. No fim, quem paga a conta é o cidadão.

Na esfera pessoal, informo que sofri um acidente, com fratura no fêmur e na bacia. Sigo em recuperação, mas continuo acompanhando e trazendo informações. Agradeço ao empresário Carlos Santos pela confiança ao permitir minha atuação como repórter on-line.

Com o feriado prolongado, as forças de segurança pedem responsabilidade: não beber ao dirigir, respeitar os limites e preservar vidas. As operações custam caro — combustível, diárias, logística — tudo pago com recursos públicos. Consciência é essencial.

Na Praça Batista Campos, o problema das garças não é novo. Comerciantes alertam há tempos, mas só agora medidas começam a ser discutidas. Já era hora.

Faço também uma observação: o sistema de som da Basílica precisa de melhorias. Em contrapartida, o da Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é exemplo de qualidade e clareza.

No transporte, haverá reforço para Mosqueiro com gratuidade. Porém, moradores de Outeiro relatam problemas com a medida, alegando aumento de vandalismo e violência. Pedem revisão urgente da política.

Outro ponto crítico envolve os estádios de Remo e Paysandu, que não possuem estacionamento adequado. Moradores do entorno convivem com transtornos frequentes, como sujeira e desordem. É preciso repensar a estrutura e localização desses espaços.

Assuntos não faltam — daria para preencher páginas e mais páginas. Enquanto isso, deixo um conselho: aproveite a vida, mas cuide da sua saúde.

Estou à disposição para sugestões e opiniões pelo telefone (91) 98225-44791.

Até a próxima semana!

Por Jimmynight-Secretário-Geral da Cidade