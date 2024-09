Cristiano Ronaldo atinge a incrível marca de 900 gols na carreira

Cristiano Ronaldo atinge mais uma marca impressionante em sua carreira ao alcançar os 900 gols. O craque português, que atualmente joga pelo Al Nassr, vem colecionando recordes e se firmando como um dos maiores artilheiros de todos os tempos.

A façanha aconteceu após dois anos e meio desde seu gol de número 800, marcado em dezembro de 2021, quando ainda vestia a camisa do Manchester United. Neste período, Ronaldo manteve uma média impressionante de 0,72 gols por partida, consolidando-se no topo do futebol mundial.

O ritmo de jogo de Cristiano Ronaldo tem sido constante ao longo dos anos. Mantendo uma média de 53 jogos por ano desde que completou 30 anos, estima-se que ele possa atingir a marca dos mil gols aos 42 anos. Este é um feito que poucos jogadores na história do futebol conseguiram.

Comparando com seu rival mais próximo, Lionel Messi, que aos 37 anos tem 838 gols em 1069 jogos oficiais, Ronaldo continua a desafiar os limites do possível. Messi alcançou os 800 gols com 80 partidas a menos que Ronaldo, mostrando que ambos os jogadores são fenômenos em suas próprias maneiras.

Quais São Os Maiores Artilheiros em Atividade?

Além de Ronaldo e Messi, o futebol mundial conta com outros grandes artilheiros em atividade. Veja a lista dos principais goleadores atuando atualmente:

Cristiano Ronaldo: 900 gols

900 gols Lionel Messi: 838 gols

838 gols Robert Lewandowski: 671 gols

671 gols Luis Suárez: 578 gols

Esses números reforçam a posição de Ronaldo e Messi no topo do futebol mundial, mostrando que ambos são os grandes nomes da atualidade.

Quem São Os Maiores Artilheiros da História do Futebol?

Quando analisamos a artilharia histórica, o nome de Ronaldo ganha ainda mais destaque. Segundo a “RSSSF”, organização de dados e estatísticas do esporte, Ronaldo é o primeiro jogador a atingir 900 gols em jogos oficiais. Vamos conferir a lista dos maiores artilheiros da história:

Cristiano Ronaldo (Portugal): 900 gols Lionel Messi (Argentina): 838 gols Josef Bican (Áustria/Checoslováquia): 805 gols Romário (Brasil): 772 gols Pelé (Brasil): 767 gols Ferenc Puskas (Hungria): 746 gols Gerd Müller (Alemanha): 735 gols

Apesar de Pelé ser frequentemente citado como o artilheiro de todos os tempos com 1282 gols, esses números incluem partidas amigáveis e não oficiais. Já Ronaldo, com 900 gols em jogos oficiais, assume a liderança com méritos reconhecidos.

Ronaldo comemorou seu 900º gol com a paixão e determinação que sempre caracterizaram sua carreira. Imagens da celebração mostram o craque visivelmente emocionado e agradecido, refletindo sobre o caminho percorrido até este momento.

O Futuro de Cristiano Ronaldo

Mantendo sua média de gols e ritmo de jogos, Ronaldo pode muito bem continuar a quebrar recordes e estabelecer novos marcos no futebol mundial. O craque português é um exemplo de dedicação e talento, inspirando gerações de atletas e fãs ao redor do mundo.

A cada gol, Cristiano Ronaldo reafirma sua posição como um dos maiores de todos os tempos, e seu legado no futebol continuará a ser celebrado por muitos anos. Poderemos testemunhar Ronaldo alcançar a marca dos mil gols e escrever mais um capítulo em sua já lendária carreira.

