O seu time está te esperando no Pileque

Nesta quinta-feira (05), não perca os jogos mais esperados da rodada, a bola vai rolar com Paysandu x Amazonas, e a rivalidade dos hermanos, Argentina X Chile, você acompanha no Pileque Boteco.

Além de telões de alta definição para você vibrar com cada gol do seu time favorito, vai rolar música ao vivo com a presença de Betinho Souza a partir das 21h,além telões para você acompanhar lance a lance do seu time favorita, e promoções especiais para você tomar aquela bebida gelada.

Serviço

Pileque Boteco

Local: Rua Diogo Móia N°947 (Umarizal), Belém, Brazil 66055-170

Data: 05.09.24

Horário: a Partir das 17h