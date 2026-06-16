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PRIMEIRA COLUNA

De Repente…

O ritmo brega domina várias emissoras de rádio em Belém e principalmente, no interior do Estado //// Proliferam as rádios web, que são acessadas via aplicativos. //// Preços dos combustíveis em Belém e Região Metropolitana são bem diversificados, e caros. //// Setor fala na chamada “livre concorrência, mas os valores praticados estão cada vez mais proibitivos, como falava o economista Roberto Sena. //// O que muitos comentam é que, se a gasolina, por exemplo, é muito barata em relação à concorrência, é porque é adulterada. //// Nesse caso, vale uma fiscalização mais rigorosa. //// Abusos no trânsito: se ciclistas não obedecem de forma alguma a sinalização e as regras de trânsito, imagine os motociclistas, que circulam na contramão, na ciclovia etc. //// Os abusos são constantes, com manobras em locais proibidos. //// É o chamado “jeitinho brasileiro”, que não é nada mais do que a malandragem de tirar vantagem. //// Aliás, por que os motoqueiros estão sempre com pressa e acham que são os mais importantes e preferenciais em todas as situações? //// Nos retornos, motoristas não ficam na fila e procuram furar e passar na frente de todo mundo, em detrimento de quem fez tudo certo e ficou na fila. //// Pensando bem: quem faz isso rouba o tempo alheio em proveito próprio. //// Aproximam-se as festas em honra a Nossa Senhora Mãe do Perpétuo Socorro, no bairro do Telégrafo. //// Uma campanha é feita para arrecadar fundos para a construção da nova igreja. //// Esse será o terceiro templo da paróquia em quase 100 anos de existência, sob a responsabilidade dos padres Redentoristas. //// Em julho, duas festividades da igreja católica: celebração do Círio de Nossa Senhora do Carmo, em Benevides, e festividade de Sant’Ana da Campina, no centro comercial de Belém. //// A governadora do Pará, Hana Ghassan, continua com a agenda de inaugurações de obras em Belém e no interior, incansável, como seu antecessor, Helder Barbalho.

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