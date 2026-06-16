A alegação da diretoria bicolor foi de que, caso a homenagem fosse vazada, outros torcedores iam querer fazer o mesmo. Será? Tratava-se de um torcedor bicolor que fez história no Pará. Enfim…
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