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PRIMEIRA COLUNA

Desrespeito

Moradores da área da praia do Paraíso, em Mosqueiro, estão indignados com a ação de um empresário que, simplesmente, pretende isolar uma parte do logradouro para atender a seus clientes. O empreendimento não tem licença ambiental da prefeitura e segue em ritmo acelerado para as férias escolares que se aproximam, em julho. Eles cobram providências da subprefeitura e das autoridades para evitar que uma parte da praia venha a ser “privatizada” ou “indevidamente apropriada”, tirando a liberdade de banhistas/veranistas que buscam o balneário bucólico nessa fase do ano.

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