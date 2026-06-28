Dona Aline Santos celebra idade nova e recebe homenagens do Grupo Marajoara de Comunicação

Neste dia especial, o Grupo Marajoara de Comunicação celebra com alegria e gratidão o aniversário de Dona Aline Santos, diretora-administrativa do Jornal A Província do Pará, uma das mais importantes referências da comunicação no Estado e em toda a região Norte do Brasil.

Com uma trajetória marcada pela fé, dedicação e compromisso, Dona Aline festeja hoje a vida, sendo reconhecida não apenas por sua atuação profissional exemplar, mas também por sua sensibilidade, liderança e cuidado com todos ao seu redor.

As homenagens são lideradas por seu esposo, o empresário Carlos Santos, CEO do Grupo Marajoara de Comunicação, que expressou publicamente seu amor, admiração e gratidão pela companheira de vida de quase 31 anos.

“Feliz aniversário, minha amada esposa, Aline Santos! Hoje celebramos os seu aniversário, e meu coração se enche de gratidão a Deus pelo privilégio de ter você ao meu lado. Você é um presente do Senhor para mim e para nossa família”, destacou.

Em sua mensagem, Carlos Santos ressaltou ainda as qualidades que tornam Dona Aline uma mulher admirável: sua fé inabalável, o amor dedicado à família, a força diante dos desafios e a generosidade em compartilhar conquistas.

“Em cada desafio, você demonstra força; em cada conquista, compartilha alegria. Em todos os momentos, revela um coração cheio de bondade”, afirmou.

O empresário também fez uma oração especial, pedindo que Deus continue abençoando a vida da esposa com saúde, paz, sabedoria e proteção, renovando suas forças a cada dia.

Entre palavras emocionadas, reforçou o amor que os une: “Obrigado por ser minha amada, companheira, amiga, inspiração e mentora. Se eu tivesse que casar de novo, escolheria você.”

Além da homenagem do esposo, Dona Aline também recebe o carinho de todo o corpo de colaboradores do Grupo Marajoara de Comunicação, que reconhece sua importância na construção e fortalecimento de um dos maiores grupos de mídia da região.

Funcionários destacam sua postura ética, seu espírito humano e sua dedicação diária, que inspiram toda a equipe e contribuem para o crescimento contínuo da organização.

Neste momento de celebração, a mensagem que ecoa entre familiares, amigos e colegas de trabalho é de gratidão a Deus pela vida de Dona Aline Santos, desejando que sua caminhada continue sendo iluminada por fé, amor e muitas conquistas.

Parabéns, Dona Aline Santos, pelo seu aniversário!

Da Redação do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ