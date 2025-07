Destaque da nova safra do rap nacional, Big Bllakk anuncia 1º show no Pará

O rapper Big Bllakk, um dos principais nomes do drill nacional, vai se apresentar pela primeira vez no Pará. O artista é atração confirmada na grande final da Copa Paraense de Rimas, que acontece no dia 23 de agosto, em Belém, no Memorial dos Povos. O evento promete ser um marco para o hip hop amazônico e reunirá os 16 MCs classificados nas seletivas realizadas por todo o Estado.

Fruto da Batalha de São Brás — berço da rima e da cultura urbana no Norte —, a Copa percorreu diversas regiões do Pará em busca de talentos das batalhas de freestyle. Mais do que uma competição, o projeto tem como objetivo mapear vozes potentes, descentralizar a cultura e ocupar as ruas com arte.

Além de Big Bllakk, a grande final conta com artistas emblemáticos da cena local, como Moraes MV e Bruna BG, ambos com raízes profundas na Batalha de São Brás. A discotecagem será comandada pelo veterano DJ Black, um dos fundadores do movimento.

FORA DO EIXO

Big Bllakk começou a rimar em 2013, mas sua conexão com a música vem de muito antes. Sua formação musical passou longe do circuito internacional: “Um dos primeiros raps que ouvi foi MV Bill, Racionais, Sabotage… nunca fui muito ligado em som gringo — escutava mais nos DVDs de camelô, quem sabe, sabe.” Ao lado do rap nacional, artistas da MPB também marcaram sua escuta desde cedo. “Sempre ouvi Jorge Ben Jor, Tribalistas, Engenheiros do Hawaii. Eles me mostraram a beleza da mistura. Foi daí que pensei: ‘E se eu botasse o drill pra conversar com a MPB?’ Aí nasceu meu som.”

Sua estreia no Norte do país representa mais do que uma simples apresentação: “Não é só uma viagem, é um rompimento de barreira. É quebrar o eixo, é olhar no olho de quem faz arte de verdade, sem holofote e sem desculpa.” Segundo ele, trata-se de um momento simbólico de troca e escuta. “Tô indo com o coração aberto, pronto pra aprender, pra trocar e deixar o drill ecoar em outro território.”

Para Big Bllakk, os desafios enfrentados por artistas fora do eixo Rio-São Paulo ainda são imensos. “A galera do Norte e Nordeste rala em dobro pra ser ouvida. No Sudeste, já existe uma estrutura — mesmo que precária. Mas lá em cima? Muitas vezes falta tudo, menos talento.” Ele acredita que ainda há um grande desequilíbrio na forma como a cultura é vista no Brasil. “Não dá pra falar de cultura sem escutar quem vem de fora do eixo.”

“A rua é o maior palco do Brasil”

Para o artista, ações como a Copa Paraense de Rimas são fundamentais para promover justiça cultural e ampliar o alcance da cena independente. “Ver um projeto cruzando o Pará atrás de talento é mais que necessário — é reparação. É dar microfone pra quem já tá gritando há muito tempo”, reforça. “Isso é fomentar cultura, é criar pontes, é dizer: ‘Você é tão artista quanto qualquer um’. O hip hop vive disso: de presença, de ocupação, de resistência. E agora, mais do que nunca, de reconstrução.”

Ao final da entrevista, Big Bllakk deixou um recado direto aos MCs paraenses e ao público da capital: “Pra quem tá na rima: não abaixe a cabeça pra nenhum sotaque. A tua verdade é tua maior força. A batalha é tua escola, tua trincheira e teu trampolim. Não deixe ninguém dizer que tua arte é ‘regional’ como se fosse menor”, declarou. “E pro povo de Belém: se prepare, porque eu tô chegando pra somar, aprender com vocês e deixar o drill carioca se misturar com a força do Norte. Vai ser energia de revolução!”

A final da Copa Paraense de Rimas promete não apenas consagrar talentos, mas também marcar um novo momento para o hip hop da Amazônia, agora sob os olhos — e ouvidos — de todo o país.

Serviço:

Show de Big Bllakk, na programação da Grande Final da Copa Estadual de Rimas, dia 23 de agosto, a partir de 19h, no Memorial dos Povos, Av. Gov. José Malcher, 257 – Nazaré, Belém. Entrada franca.

