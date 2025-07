Estado investe na melhoria da mobilidade nas rodovias de acesso aos balneários mais frequentados do Pará

Com a chegada do período de estiagem no Pará, o verão amazônico, e o consequente aumento no fluxo de turistas rumo aos balneários fluviais e oceânicos, o Governo do Pará intensifica os investimentos em infraestrutura viária para garantir segurança e mobilidade no período mais movimentado do ano. Por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seinfra), a Operação Verão 2025 já está em andamento, voltada à conservação e manutenção das rodovias de acesso aos principais destinos turísticos do Estado.

De acordo com o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Adler Silveira, o trabalho preventivo nas estradas é uma das prioridades da gestão estadual, especialmente em períodos de maior circulação, como o verão amazônico. “Estamos realizando manutenções contínuas nas rodovias que levam aos principais pontos turísticos do Pará. Nosso objetivo é proporcionar um verão mais tranquilo e seguro para a população. A Operação Verão 2025 já começou, com equipes atuando em várias regiões, cuidando da sinalização, das condições do asfalto e de toda a estrutura necessária para que os paraenses e visitantes possam viajar com conforto, mobilidade e segurança”, informa o secretário.

Com um cronograma que envolve recuperação asfáltica, drenagem, sinalização e monitoramento técnico das vias, o Governo do Pará reafirma seu compromisso com a qualidade da infraestrutura viária e o bem-estar da população.

“A estratégia busca não apenas facilitar o deslocamento para os balneários, mas também estimular o turismo interno, fortalecer a economia regional e contribuir para o desenvolvimento social das comunidades envolvidas”, diz o titular da Seinfra.

PRONTA PARA O TURISMO

Entre os locais mais procurados por moradores e visitantes está a Ilha de Mosqueiro, distrito de Belém, com suas praias fluviais e o charme de seus chalés. A Rodovia PA-391, com 40 quilômetros de extensão, é a principal via de acesso à ilha, e está em boas condições para receber o grande fluxo de veículos nesta temporada.

Morador da Região Metropolitana de Belém, o estudante Kaiky Augusto Araújo, 19 anos, costuma visitar Mosqueiro com os amigos, e destaca o ambiente acolhedor e a facilidade de locomoção. Para ele, o pôr do sol, os bons restaurantes e o clima da vila são os maiores atrativos.

“Mosqueiro é um lugar muito bom de estar. É tranquilo, tem várias praias perto umas das outras e, como é uma ilha pequena, dá para se locomover com facilidade. Eu gosto muito da orla e da vila, principalmente no fim da tarde. O pôr do sol é lindo, a vista do rio é incrível, e sempre tem movimento, mas sem ficar lotado demais. A gente costuma almoçar por lá, os restaurantes são acessíveis, e tem um clima muito acolhedor”, garante Kaiky.

Outro local muito procurado é Marudá, distrito de Marapanim, no nordeste paraense. A PA-318, com 37 quilômetros de extensão, facilita o acesso à vila e a municípios vizinhos, como Curuçá.

Também na Zona do Salgado, área de influência do Oceano Atlântico, o município de Bragança, conhecida como “Pérola do Caeté”, recebe atenção especial da Seop na PA-380, que tem 20 quilômetros, e a recém-revitalizada PA-112, com 64,5 quilômetros de extensão.

TRAJETO TRANQUILO

A estudante Marine Isabel, 22 anos, visitou Bragança pela primeira vez nas últimas férias e se surpreendeu com a agilidade do trajeto. Segundo ela, a estrada segura e bem conservada contribuiu para uma viagem tranquila, sem contratempos.

“Eu achava que a viagem fosse demorar, mas a estrada estava tão boa que a gente chegou bem mais rápido do que esperava. E viajar com estrada em boas condições muda tudo. A gente se sente mais segura, consegue aproveitar melhor o trajeto e chega com mais disposição. Bragança é linda, tem praias ótimas e a comida é maravilhosa. Foi uma das melhores viagens que já fiz aqui no Pará”, relembra.

No oeste paraense, a Vila de Alter do Chão, no município de Santarém, é uma das principais referências do turismo de natureza na região, conhecida internacionalmente como “caribe amazônico”. O balneário, famoso pelas praias de areia branca, banhadas pelo Rio Tapajós, é acessado pela PA-457, que tem 28,68 km de extensão. A via também passou por melhorias estruturais, garantindo um trajeto mais seguro e confortável a moradores e visitantes.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias