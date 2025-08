Detran inicia nova fase do CNH Pai D’égua com atendimento exclusivo para mães atípicas

Unidades do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) começaram ontem, segunda-feira, 04, a matrícula para a nova fase do Programa CNH Pai D’égua, implementado pelo governo do Estado, destinada a atender exclusivamente mães atípicas. Essa edição especial do Programa visa garantir mais dignidade, mobilidade e autonomia para mulheres que enfrentam desafios diários ao cuidarem de filhos com deficiência.

A ação abrange as beneficiárias dos seguintes municípios: Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara do Pará, Santa Izabel do Pará, Castanhal e Barcarena, além das ilhas de Mosqueiro, Caratateua, Cotijuba e Combu, pertencentes à capital. O atendimento na sede do Detran, em Belém, prossegue até 14 de agosto (quinta-feira), das 13h às 16h, sem funcionamento aos fins de semana. Nos demais municípios, os horários devem seguir o indicado no passaporte de matrícula.

De acordo com o edital, 4 mil mulheres devem ser contempladas com essa edição, somando-se às mais de 60 mil pessoas já beneficiadas nas fases anteriores do “CNH Pai D’égua”, que se consolidou como referência nacional em inclusão e acesso gratuito à primeira habilitação.

EDIÇÃO ESPECIAL

“Hoje estamos iniciando a matrícula das mães atípicas. É uma edição muito especial, que vai dar oportunidade para essas mães que já têm uma vida tão dificultosa, que requer mais atenção. A gente vai ter um atendimento exclusivo do ‘CNH Pai D’égua’ no período da tarde, a partir das 13h. No período da manhã, temos o atendimento normal (veículo e habilitação)”, informou Ana Carolina Sampaio, presidente da Comissão do Programa CNH Pai D’égua, durante o início das matrículas, no auditório do Detran.

A autônoma Isabelle Lima, mãe de Mikael, diagnosticado com autismo suporte nível 1, disse que “estamos nessa jornada com ele. Não é fácil, nunca foi fácil. Nunca romantizei a maternidade atípica, porque só quem passa na pele sabe o quanto é árduo, o quanto é difícil. Minhas expectativas com o início do Programa CNH Pai D’égua – Mães Atípicas é conseguir minha habilitação, já que eu tenho um veículo próprio, para assim conseguir levar meu filho para as terapias”.

Documentação necessária – Para efetuar a matrícula, é necessário apresentar:

• Carteira de Identidade ou equivalente;

• CPF;

• Comprovante de residência com data recente (até 90 dias);

• Declaração ou certificado de escolaridade de nível fundamental (emitido pela Secretaria de Estado de Educação – Seduc, ou equivalente de outro estado);

• Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da Polícia Civil do Pará (com validade de até 90 dias), e

• Laudo médico do(s) filho(s), com diagnóstico (CID), emitido exclusivamente por profissional do SUS (Sistema Único de Saúde).

O laudo médico deve conter obrigatoriamente:

• Nome completo do paciente;

• Diagnóstico com CID;

• Data da emissão;

• Assinatura e carimbo do médico com CRM, e

• Detalhamento da limitação funcional.

Com essa nova etapa, o Programa CNH Pai D’égua – Mães Atípicas reforça o compromisso do Governo do Pará, por meio do Detran, com a inclusão social e o fortalecimento das políticas públicas voltadas à acessibilidade. A habilitação gratuita se torna, neste contexto, uma ferramenta concreta de transformação na vida de muitas famílias paraenses.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias