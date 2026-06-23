Dia Nacional do Vôlei celebra modalidade que conquista cada vez mais brasileiros

O Dia Nacional do Vôlei é comemorado anualmente em 27 de junho. A data homenageia um dos esportes de maior sucesso no país e foi instituída em referência ao nascimento de Bebeto de Freitas, um dos maiores atletas, técnicos e dirigentes da história do voleibol brasileiro.

Levantamento da Sponsorlink, do Instituto Ibope Repucom, divulgado em 2022, apontou que 87% dos brasileiros com mais de 18 anos demonstram interesse pelo vôlei. O índice representa um crescimento de 113% em relação à primeira edição da pesquisa, realizada em 2013. Atualmente, o vôlei é o segundo esporte mais popular do Brasil, atrás apenas do futebol, consolidando uma trajetória marcada por importantes conquistas olímpicas e mundiais.

Em Belém, a Escola CP Vôlei reúne mais de 160 alunos, entre homens e mulheres apaixonados pela modalidade. Com uma equipe de professores qualificados, a instituição tem como missão promover o desenvolvimento técnico e pessoal de seus atletas por meio do treinamento, da orientação e da prática esportiva, incentivando o aprendizado contínuo dentro e fora das quadras.

Fundador da escola, o educador físico e técnico Lucas Pamplona, que atua há mais de dez anos na modalidade, destaca os benefícios do voleibol para a saúde física e mental. “O vôlei é um esporte dinâmico que contribui para o desenvolvimento da agilidade, do equilíbrio e da coordenação motora. Além disso, estimula o raciocínio rápido devido à velocidade das jogadas. Por ser uma atividade coletiva, também favorece a socialização e fortalece valores como cooperação, respeito e trabalho em equipe”, ressalta.

Além das aulas regulares, a escola promove semestralmente um campeonato interno. Em sua 7ª edição, a competição terá as semifinais realizadas na próxima sexta-feira (26), enquanto a grande final ocorrerá no sábado (27), justamente no Dia Nacional do Vôlei. A iniciativa surgiu da necessidade de aproximar os alunos da experiência competitiva, permitindo que coloquem em prática os conhecimentos adquiridos nos treinamentos e vivenciem o ambiente dos torneios, com a participação e o apoio de familiares e amigos.

Para o aluno David Mangabeira, o CP Vôlei foi fundamental não apenas para sua evolução esportiva, mas também para seu desenvolvimento pessoal.“Apesar de ser novo no esporte, foi no CP Vôlei que alcancei um grande desenvolvimento técnico e tático, aprimorado por meio dos treinamentos e colocado em prática nos campeonatos internos promovidos pela escola. Por ser uma modalidade coletiva e por encontrar aqui um ambiente acolhedor, as relações interpessoais são muito favorecidas. Isso tem me ajudado a evoluir também na vida social, já que sempre me considerei uma pessoa bastante tímida. Sou grato ao CP Vôlei por todo o crescimento que venho alcançando no esporte e pelas amizades construídas ao longo dessa trajetória”, destaca.

Serviço:

Local: Ginásio do Colégio Santo Antônio (Av. Assis de Vasconcelos, s/n – Campina, Belém

Redes sociais: @escolacpvolei

Sugestão de entrevistado: Lucas Pamplona – fundador da escola

Sugestão de imagens: Semifinais – 26 de junho, às 19h e finais 27 de junho, às 8h

Assessoria de imprensa: Luana Cantanhede – (91) 98261-2672