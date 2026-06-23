Opinião – Coluna do Repórter Cidadão

Tenho certeza que, na hora em que você estiver ligado na coluna, estará torcendo pelo nosso Brasilzão. Aliás, o Brasil inteiro — tirando alguns que não sabem nem o que é futebol, muito menos seus ídolos.
Confesso: sou um desses. Por isso sou Tunante, gosto de esporte amador.
Mas, sim, nesta época o planeta para para torcer. Começo de Copa, todo mundo tem seu palpite.
Como dizia meu tio Walter, goleiro e treinador do Oriente Atlético Clube do Guamá, que disputava o campeonato de bairros no campo de areia do Norte Brasileiro — quem lembra? Bons tempos.
Mas o tempo passou…
E chegamos a uma fase em que o futebol é coisa séria.
Que o digam os moradores do entorno dos nossos maiores clubes: Remo e Paysandu. Sem estacionamento, as portas das residências viram vagas improvisadas.
E quando amanhece…imaginem a sujeira deixada pelos torcedores. Sem falar quando transformam as ruas em praça de guerra.
Já tive a oportunidade de cobrir alguns jogos pela equipe de esportes da Marajoara, hoje Metropolitana FM.
O Mangueirão é o palco. A “catedral”, como diz o Zé. Ponto!
Só não entendo como a engenharia de trânsito deixa de fora o BRT, que poderia atender os torcedores. Eitaaaaa… vão quebrar tudo!
Tenho a solução: coloca a Polícia Militar para administrar o BRT em dias de jogo. Acaba a graça dos vândalos.
Ainda mais agora que o Governo do Estado entregou 366 veículos para a PM: 185 viaturas novas e 181 motocicletas.
Reforço na segurança da capital.
Ao todo, serão 1.468 viaturas e 750 motos. E vêm aí concursos… precisamos!
Estou à sua disposição na programação da Metropolitana. Mas também no zap: 91 98225-4791.
Semana inteira, 24 horas. Deixe mensagem que eu retorno.
Agora, as curtinhas:
Carnaval 2027 — Império de Samba Quem São Eles homenageia Aurino Quirino Gonçalves, o Mestre Pinduca. Incentivador e parceiro do patrão Carlos Santos.
— A religião como palco de boatos e intrigas em Icoaraci. Até onde isso vai chegar?
— Ministro da Saúde e Governo do Estado juntos pela saúde. 93 viaturas entregues a 75 municípios. Investimento de R$ 40,5 milhões.
Facilidade para retirada dos veículos.
Redução de exigências.
Ordens de serviço assinadas.
Obras retomadas.
Perfeito!
O povo agradece.
— Fiscalização no entorno da Praça da República aos domingos é bem-vinda.
Principalmente no trânsito.
Não está fácil.
Reclamação de todo lado.
Faltam agentes. Quando teremos concurso?
— A violência tem manchado o noticiário.
Não é minha praia…
Mas a população reclama.
E chama o Jimmynight — que chora com a gente.
Não gosto de ver o povo sofrer.
— Eitaaaa…
queda nas vendas no Dia dos Namorados.
Fraquíssima!
Também…
a Copa está levando todo o dinheiro pra carne, carvão, cerveja e tinta pra pintar rua.
kkkk
Essa galera faz tudo por futebol.
— Carlos Alberto Melo, o Bola de Ouro da Metropolitana.
Maior plantão esportivo do planeta, na minha opinião.
Sabe tudo de futebol.
Passado, presente e futuro.
Com Pio Neto na direção, a equipe é imbatível:
energia, qualidade e emoção.
Parabéns!
— Ônibus aos domingos…
dor de cabeça.
Quem ajuda?
MP?
DP?
Hummm…
melhor ficar em casa.
— Redenção ganhou a 31ª Usina da Paz.
Projeto lançado ainda no governo Simão Jatene.
Estive presente.
Hoje é sucesso.
Quem ganha é o povo.
Mudança real nas comunidades.
Principalmente nas mais violentas.
Na Cabanagem, Correios não entravam.
Hoje, tudo mudou.
Cada um faz um pouco…
e o povo ganha.
— O PSM da 14 poderia ocupar o espaço da escola Mariaja Neto.
E o Mário Pinotti ir para a Santa Casa.
Enquanto isso, usar o pronto-socorro da Augusto Montenegro.
Tudo questão de servir o povo.
Sem briga.
Sem grito.
kkkk
— Waldo Cezar arrebenta das 7h às 10h na Metropolitana FM.
— As vias de acesso nos bairros precisam ser melhor aproveitadas.
Tem gente caminhando quilômetros pra pegar ônibus.
E ainda esperar…
— Nossas calçadas são uma vergonha.
Tomadas por contêineres que viraram lojas, escritórios, restaurantes.
E o povo?
Quieto…
Mas esperando mudança.
Será?
Acredito que sim.
Vamos acompanhar.
Todos precisam trabalhar.
Mas o espaço público é de todos.
Não pode ser apropriado.
Concorda?
Semana que vem estou de volta.
Opiniões e sugestões:
91 98225-4791
Jimmynight, o secretário-geral da cidade.
O repórter cidadão.
Tchauuuuu!
Por Jimmy Night, o Repórter da Cidade