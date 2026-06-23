Opinião – Coluna do Repórter Cidadão

Tenho certeza que, na hora em que você estiver ligado na coluna, estará torcendo pelo nosso Brasilzão. Aliás, o Brasil inteiro — tirando alguns que não sabem nem o que é futebol, muito menos seus ídolos.

Confesso: sou um desses. Por isso sou Tunante, gosto de esporte amador.

Mas, sim, nesta época o planeta para para torcer. Começo de Copa, todo mundo tem seu palpite.

Como dizia meu tio Walter, goleiro e treinador do Oriente Atlético Clube do Guamá, que disputava o campeonato de bairros no campo de areia do Norte Brasileiro — quem lembra? Bons tempos.

Mas o tempo passou…

E chegamos a uma fase em que o futebol é coisa séria.

Que o digam os moradores do entorno dos nossos maiores clubes: Remo e Paysandu. Sem estacionamento, as portas das residências viram vagas improvisadas.

E quando amanhece…imaginem a sujeira deixada pelos torcedores. Sem falar quando transformam as ruas em praça de guerra.

Já tive a oportunidade de cobrir alguns jogos pela equipe de esportes da Marajoara, hoje Metropolitana FM.

O Mangueirão é o palco. A “catedral”, como diz o Zé. Ponto!

Só não entendo como a engenharia de trânsito deixa de fora o BRT, que poderia atender os torcedores. Eitaaaaa… vão quebrar tudo!

Tenho a solução: coloca a Polícia Militar para administrar o BRT em dias de jogo. Acaba a graça dos vândalos.

Ainda mais agora que o Governo do Estado entregou 366 veículos para a PM: 185 viaturas novas e 181 motocicletas.

Reforço na segurança da capital.

Ao todo, serão 1.468 viaturas e 750 motos. E vêm aí concursos… precisamos!

Estou à sua disposição na programação da Metropolitana. Mas também no zap: 91 98225-4791.

Semana inteira, 24 horas. Deixe mensagem que eu retorno.

Agora, as curtinhas:

Carnaval 2027 — Império de Samba Quem São Eles homenageia Aurino Quirino Gonçalves, o Mestre Pinduca. Incentivador e parceiro do patrão Carlos Santos.

— A religião como palco de boatos e intrigas em Icoaraci. Até onde isso vai chegar?

— Ministro da Saúde e Governo do Estado juntos pela saúde. 93 viaturas entregues a 75 municípios. Investimento de R$ 40,5 milhões.

Facilidade para retirada dos veículos.

Redução de exigências.

Ordens de serviço assinadas.

Obras retomadas.

Perfeito!

O povo agradece.

— Fiscalização no entorno da Praça da República aos domingos é bem-vinda.

Principalmente no trânsito.

Não está fácil.

Reclamação de todo lado.

Faltam agentes. Quando teremos concurso?

— A violência tem manchado o noticiário.

Não é minha praia…

Mas a população reclama.

E chama o Jimmynight — que chora com a gente.

Não gosto de ver o povo sofrer.

— Eitaaaa…

queda nas vendas no Dia dos Namorados.

Fraquíssima!

Também…

a Copa está levando todo o dinheiro pra carne, carvão, cerveja e tinta pra pintar rua.

kkkk

Essa galera faz tudo por futebol.

— Carlos Alberto Melo, o Bola de Ouro da Metropolitana.

Maior plantão esportivo do planeta, na minha opinião.

Sabe tudo de futebol.

Passado, presente e futuro.

Com Pio Neto na direção, a equipe é imbatível:

energia, qualidade e emoção.

Parabéns!

— Ônibus aos domingos…

dor de cabeça.

Quem ajuda?

MP?

DP?

Hummm…

melhor ficar em casa.

— Redenção ganhou a 31ª Usina da Paz.

Projeto lançado ainda no governo Simão Jatene.

Estive presente.

Hoje é sucesso.

Quem ganha é o povo.

Mudança real nas comunidades.

Principalmente nas mais violentas.

Na Cabanagem, Correios não entravam.

Hoje, tudo mudou.

Cada um faz um pouco…

e o povo ganha.

— O PSM da 14 poderia ocupar o espaço da escola Mariaja Neto.

E o Mário Pinotti ir para a Santa Casa.

Enquanto isso, usar o pronto-socorro da Augusto Montenegro.

Tudo questão de servir o povo.

Sem briga.

Sem grito.

kkkk

— Waldo Cezar arrebenta das 7h às 10h na Metropolitana FM.

— As vias de acesso nos bairros precisam ser melhor aproveitadas.

Tem gente caminhando quilômetros pra pegar ônibus.

E ainda esperar…

— Nossas calçadas são uma vergonha.

Tomadas por contêineres que viraram lojas, escritórios, restaurantes.

E o povo?

Quieto…

Mas esperando mudança.

Será?

Acredito que sim.

Vamos acompanhar.

Todos precisam trabalhar.

Mas o espaço público é de todos.

Não pode ser apropriado.

Concorda?

Semana que vem estou de volta.

Opiniões e sugestões:

91 98225-4791

Jimmynight, o secretário-geral da cidade.

O repórter cidadão.

Tchauuuuu!

Por Jimmy Night, o Repórter da Cidade