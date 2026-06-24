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Direito à memória: Secult abre inscrições para encontro que debate o patrimônio cultural amazônico

Evento gratuito em Belém reúne de acadêmicos a mestres da cultura popular; inscrições aceitam submissão de projetos por texto e vídeo.

A preservação da identidade, da história e dos saberes da Amazônia ganhou um importante espaço de debate. A Secretaria de Estado de Cultura (Secult), por meio do Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (DPHAC), anunciou a abertura das inscrições para o IV Encontro de Pesquisa e Patrimônio Cultural (IV EPPC/2026).

O evento será realizado de 3 a 6 de novembro, em Belém, trazendo como tema central “Democratização do conhecimento e Direito à Memória”. O objetivo principal da iniciativa é divulgar pesquisas, experiências práticas e projetos socioculturais que envolvam o patrimônio cultural e ambiental, estreitando os laços entre o meio acadêmico e as comunidades tradicionais da região.

Inclusão e fortalecimento de políticas públicas

O IV EPPC foi desenhado para ser um espaço plural. Podem participar estudantes de graduação e pós-graduação, pesquisadores, profissionais de diversas áreas, além de mestres da cultura popular, representantes de povos originários, comunidades tradicionais, lideranças comunitárias e ativistas sociais.

“A proposta do evento é fomentar o desenvolvimento de pesquisas no campo do patrimônio, promover o debate sobre a preservação da memória e do patrimônio cultural paraense e criar subsídios para o fortalecimento de políticas públicas voltadas à educação patrimonial e à preservação do patrimônio integral, com especial atenção ao patrimônio humano”, destaca Rebeca Ribeiro, diretora do DPHAC.

Para abranger a complexidade da região, o edital do encontro contempla discussões que vão desde o patrimônio material e imaterial até a sociobiodiversidade, acessibilidade, economia criativa, preservação de acervos, turismo sustentável e a gestão do patrimônio amazônico.

Como participar e submissão de trabalhos

As inscrições são totalmente gratuitas e podem ser feitas no site oficial do evento (eppcdphacsecult.free.nf) até o dia 6 de novembro de 2026. Os interessados podem se inscrever em três categorias distintas:

  1. Submissão de resumos: Voltada para a apresentação de projetos. Serão selecionados até 90 resumos, que passarão por uma avaliação anônima baseada em critérios como originalidade, relevância, qualidade metodológica e contribuição para o patrimônio cultural. Os textos devem seguir o modelo oficial disponível no edital.
  2. Inscrição por vídeo: Categoria inclusiva e voltada especialmente para mestres da cultura popular, lideranças comunitárias e grupos tradicionais que queiram compartilhar suas vivências e saberes de forma oral.
  3. Ouvinte: Para quem deseja acompanhar os debates e palestras sem apresentar trabalhos.

Serviço:

  • Evento: IV Encontro de Pesquisa e Patrimônio Cultural (IV EPPC/2026)
  • Data do evento: 3 a 6 de novembro de 2026
  • Inscrições: Gratuitas, até 6 de novembro, pelo site eppcdphacsecult.free.nf
  • Local: Belém (PA)

Foto: Alex Ribeiro / Ag. Pará

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