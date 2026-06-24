“Eu também quero ser escritor”: Circuito do Livro Paraense inspira estudantes em Salinópolis

Projeto gratuito da FCP leva oficinas de escrita criativa e debates sobre fomento literário à Usina da Paz do município.

A valorização da literatura produzida no Pará ganhou destaque no município de Salinópolis, no nordeste paraense. A Fundação Cultural do Pará (FCP), em parceria com a prefeitura local, promoveu nesta terça-feira (23) mais uma edição do projeto Circuito do Livro Paraense. Com programação totalmente gratuita, a ação reuniu debates, oficinas e workshops voltados para estudantes da rede pública municipal, tendo como cenário a Usina da Paz do município.

O Circuito do Livro é uma iniciativa da FCP que busca fomentar a produção, difusão e circulação de obras literárias paraenses, criando pontes diretas entre quem escreve e quem lê na região.

Manhã de debates sobre fomento e incentivo

A programação foi dividida em dois turnos pedagógicos. Pela manhã, após a abertura oficial, os alunos e fazedores de cultura participaram do debate “Fomento cultural do livro: oportunidades para escritores, escritoras e demais fazedores de cultura do Pará”.

A mesa contou com a participação de Neila Garcês, coordenadora de Promoção Editorial da FCP, e da premiada escritora Cenira Corrêa. Juntas, elas abordaram os mecanismos de incentivo à produção literária no Estado, as oportunidades disponíveis para o setor e os desafios reais enfrentados pelos autores regionais.

Tarde de criação: do Tangram à Escrita Criativa

No período da tarde, as atividades práticas tomaram conta da Usina da Paz com dois workshops simultâneos:

“Tangram da Memória Parauara”: Ministrado pela técnica formadora da FCP, Socorro Miranda, a oficina utilizou de forma lúdica o livro “Crônicas Fantásticas de Famílias em Apuros”. “A proposta é transformar a narrativa em um tangram, um jogo de formas. A partir disso, os alunos criam, em grupo, famílias inspiradas na própria vivência e identidade deles”, explicou Socorro.

Ministrado pela técnica formadora da FCP, Socorro Miranda, a oficina utilizou de forma lúdica o livro “Crônicas Fantásticas de Famílias em Apuros”. “A proposta é transformar a narrativa em um tangram, um jogo de formas. A partir disso, os alunos criam, em grupo, famílias inspiradas na própria vivência e identidade deles”, explicou Socorro. “Escrita Criativa de Narrativas”: Conduzido pela escritora Giu Murakami (autora contemplada em edital de obras da FCP), o espaço desmistificou as etapas de construção de uma narrativa até a materialização final de um livro.

Inspiração para futuros escritores da terra

Para os jovens participantes, o evento foi uma oportunidade única de enxergar a literatura como um caminho possível. É o caso de Matheus Henrique, de 14 anos, aluno da Escola Cecília de Nazareth da Fonseca, que já se arrisca no mundo das letras.

“Foi muito interessante participar desse bate-papo com escritores da nossa terra. Eu também quero ser escritor e já escrevo algumas crônicas sobre o meu cotidiano e o de outras pessoas. Esse encontro foi um grande incentivo para mim”, celebrou o estudante.

O sucesso da ação na Usina da Paz deve abrir portas para novos projetos na região. Segundo Márcio Blanck, técnico em educação da Secretaria Municipal de Educação de Salinópolis, a recepção dos alunos superou as expectativas. “Os alunos ficaram encantados. A expectativa é ampliar essa parceria e proporcionar novas experiências culturais para eles, incentivando a produção literária entre os estudantes da rede pública”, concluiu.