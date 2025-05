Dudinha brilha e seleção feminina derrota Japão no frio paulistano

Atacante do São Paulo, de 19 anos, marca duas vezes no primeiro tempo

Lincoln Chaves – Repórter da EBC

A fria noite paulistana desta sexta-feira (30) não será esquecida tão cedo por Dudinha. Estreante como titular da seleção feminina de futebol, a atacante de 19 anos comandou a vitória brasileira para cima do Japão, por 3 a 1, em amistoso disputado na Neo Química Arena que serve de preparação para a Copa América, que será disputada em julho no Equador.

Foi a sexta vitória do Brasil sobre as japonesas em 16 jogos. São três empates e sete triunfos da seleção asiática, campeã mundial em 2011 e atualmente em quinto lugar no ranking da Federação Internacional de Futebol (Fifa). As brasileiras – que ocupam a oitava posição do ranking – terão a oportunidade de igualar o histórico na próxima​ segunda-feira (2), a partir das 20h (horário de Brasília), em novo amistoso, desta vez no Estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

Das 11 titulares escaladas pelo técnico Arthur Elias, cinco disputam o Campeonato Brasileiro Feminino, que tem transmissão ao vivo da TV Brasil: a lateral Fê Palermo (Palmeiras), as zagueiras Isa Haas (Cruzeiro) e Mariza (Corinthians), a meia Duda Sampaio (Corinthians) e Dudinha (São Paulo).

A primeira grande chance brasileira foi justamente com a jovem atacante de 19 anos. Aos dez minutos, Dudinha aproveitou o erro na saída de bola das japonesas e invadiu a área pela direita. A jogadora do São Paulo tentou driblar a zagueira Moeka Minami, que acertou o pé da atacante e a derrubou. A arbitragem nada marcou e as japonesas responderam rápido, com a atacante Mina Tanaka recebendo nas costas das zagueiras, driblando a goleira Lorena e mandando para as redes.

O lance em Dudinha, porém, teve revisão da arbitragem de vídeo (VAR), que viu o toque de Minami no pé da brasileira. O gol foi anulado e a penalidade máxima acabou marcada. No entanto, a atacante Kerolin cobrou para fora, à esquerda da meta.

O Brasil manteve a marcação no campo adversário, pressionando a saída de bola das japonesas. Aos 26 minutos, um desarme de Angelina, quase no meio-campo, deu início ao primeiro gol (válido) da noite. A volante lançou Dudinha na diagonal, do meio para a direita. A atacante escapou do carrinho de Minami e, ao entrar na área, bateu no ângulo da goleira Ayaka Yamashita. Um golaço, o primeiro pela seleção principal.

Aos 41, a estrela da são-paulina brilhou novamente. Em novo contra-ataque brasileiro, agora pela direita, Dudinha recebeu de Kerolin e chutou da entrada da área. A goleira deu rebote e a própria atacante apareceu na pequena área para concluir às redes.

O Japão, que praticamente não incomodou o Brasil no primeiro tempo, assustou no começo da etapa final, com um chute da meia Aoba Fuijno, da intermediária, aos três minutos, que parou no travessão. A resposta brasileira veio com outro gol. Aos nove, Kerolin recebeu na área, pela esquerda, da também atacante Gio Garbelini e finalizou na saída de Yamashita.

As asiáticas tiveram a chance de diminuir o prejuízo aos 19 minutos, em pênalti cometido pela atacante Luany, que escorregou ao tentar desarmar a zagueira Hiraku Kitagawa na área brasileira e acabou tocando a bola com o braço. A cobrança da meia Fuka Nagano, porém, foi fraca, no canto direito. Atenta, Lorena defendeu.

Aos 20 minutos, os cerca de 33 mil torcedores presentes na Neo Química Arena iniciaram o coro pedindo Marta. A craque da seleção feminina, que não era convocada desde a conquista da medalha de prata na Olimpíada de Paris, na França, iniciou a partida no banco. Três minutos depois, lá estava a camisa 10 pronta para entrar no lugar de Kerolin e recebendo – com surpresa – a braçadeira de capitã das mãos de Angelina.

As alterações, nos dois lados, diminuíram o ritmo da partida. Já no fim, aos 43 minutos, a meia Yuka Momiki recuperou a bola para o Japão e lançou a atacante Kiko Seike, que, frente a frente com Lorena, venceu a goleira brasileira e diminuiu o prejuízo das visitantes. Nada, porém, que estragasse a festa verde e amarela em São Paulo.

© Livia Villas Boas/CBF/Direitos Reservados