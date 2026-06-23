Educação em Parauapebas vive clima de tensão, professores ameaçam cruzar os braços e aumenta a pressão sobre Aurélio Goiano

A nova paralisação convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará (SINTEPP) para esta semana expõe um cenário de desgaste crescente entre os profissionais da rede municipal de ensino e a administração do prefeito Aurélio Goiano. O movimento, aprovado em assembleia da categoria, ocorre em meio a denúncias de precarização das condições de trabalho, insegurança funcional e insatisfação com o andamento das negociações entre servidores e governo.

Embora a Prefeitura de Parauapebas divulgue investimentos, programas pedagógicos e medidas de valorização do funcionalismo, o sentimento predominante entre professores e servidores ouvidos pelo sindicato é de frustração. A categoria afirma que a educação municipal atravessa um período de instabilidade administrativa que afeta tanto trabalhadores quanto estudantes.

Nos corredores das escolas, relatos recorrentes apontam para sobrecarga de trabalho, incertezas em relação à manutenção de postos ocupados por contratados, dificuldades para garantir equipes completas em algumas unidades e um ambiente marcado pela tensão entre servidores e gestão. A situação ganhou contornos ainda mais graves após denúncias do sindicato de que cerca de 800 trabalhadores ligados à educação teriam sido desligados desde o início da atual administração.

O impacto dessas medidas ultrapassa os limites das salas de aula. Servidores relatam perda de renda, insegurança profissional e dificuldades para planejar a própria vida financeira. Em um município que arrecada bilhões em royalties da mineração, educadores questionam por que a valorização da categoria continua sendo motivo de disputa permanente.

A paralisação desta semana também reflete a percepção de que as negociações avançam lentamente. Para os trabalhadores, a mesa de diálogo criada pela prefeitura ainda não produziu respostas consideradas satisfatórias para demandas históricas da categoria, incluindo valorização profissional, garantias trabalhistas e melhores condições de trabalho.

No centro do conflito está o questionamento sobre qual o projeto de educação que o município pretende construir para os próximos anos. Enquanto a gestão destaca números, programas e ações administrativas, professores afirmam que a realidade vivida diariamente nas escolas revela problemas estruturais que permanecem sem solução definitiva.

O deputado federal Keniston Braga (MDB-PA) manifestou preocupação com o agravamento da crise e defendeu a retomada do diálogo institucional. “A educação precisa ser tratada como prioridade absoluta. Tenho acompanhado com atenção as manifestações dos profissionais e acredito que a solução passa pela construção de uma mesa permanente de negociação, com transparência e respeito aos trabalhadores. Coloco meu mandato à disposição da categoria para contribuir na busca de entendimentos e de soluções que preservem o direito dos estudantes e a valorização dos educadores”, afirmou.

A declaração ocorre em um momento em que cresce a pressão por mediação política. Integrantes da categoria avaliam que o impasse já ultrapassou a esfera administrativa e exige participação mais ativa de representantes públicos e órgãos de controle.

Outro elemento que alimenta a mobilização é o temor de novos cortes e medidas consideradas punitivas por parte dos trabalhadores. Entre educadores, circulam preocupações relacionadas à estabilidade funcional, à continuidade de contratos e ao futuro das negociações. O resultado é um ambiente de desconfiança que dificulta a construção de consensos.

Enquanto isso, pais e estudantes acompanham com apreensão a possibilidade de novas interrupções das atividades escolares. A cada paralisação, aumenta a pressão para que prefeitura e sindicato encontrem uma saída negociada capaz de evitar prejuízos ao calendário letivo.

A greve proposta pela categoria representa um acúmulo de insatisfações envolvvendo valorização profissional, condições de trabalho, segurança funcional e participação dos trabalhadores nas decisões que afetam o futuro da educação municipal.

Da Redação do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagem: Reprodução