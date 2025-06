Em um dia, 80 toneladas de entulho são retiradas do canal da Quintino

Quem passou em frente ao canal da travessa Quintino Bocaiúva, entre as travessas Padre Eutíquio e a Apinagés, no bairro do Jurunas, em Belém, ontem, quinta-feira, 26, viu que o local estava completamente limpo e sem o acúmulo de entulho que virou costume na paisagem do local. “De um tempo para cá piorou muito. Há três ou quatro dias vinham, faziam a limpeza e voltava tudo de novo. É bom que seja algo permanente dessa vez”, disse Dorival Corrêa da Silva, 74, morador da região.

Os trabalhos de limpeza foram desenvolvidos pela Prefeitura de Belém, por meio do Departamento de Limpeza Urbana da Secretaria de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel). Ao todo, a concessionária de limpeza retirou cerca de 80 toneladas de entulho do local anteontem, quarta-feira, 25. Na manhã de quinta, caminhões de hidrojateamento fizeram a lavagem da rua e das caçadas em ambos os sentidos. “Eu só queria que você soubesse como é importante a presença do Estado aqui. O Estado presente pode realmente modificar esse ambiente, porque esse ambiente, próximo COP-30, era horroroso. Antes desse lixão, aqui tinha atividades físicas. Aqui as famílias vinham fazer atividades de lazer”, opinou o servidor público Silvio Leão, 52, morador de um prédio na Padre Eutíquio, bem ao lado do lixão desmobilizado.

Além do acúmulo de entulho na rua, em frente ao canal funcionava um ferro velho que, segundo os moradores da área, operava em condições insalubres. Uma fiscalização de diversas secretarias municipais e do Corpo de Bombeiros constatou que o local não tinha medidas de segurança contra incêndios e pânico e nem tinha licença ambiental para operar.

“Aqui era o pior local de descarga irregular. A gente veio aqui, fez um mutirão para tirar todo o lixo irregular e vamos intensificar agora tanto na fiscalização como na coleta. Além disso, vamos fazer o urbanismo tático da área para requalificar esse local”, afirmou Cleiton Chaves, secretário titular da Sezel.

Marcelo Matto, superintendente da Secretaria-Executiva de Licenciamento e Políticas Urbanas, da Secretaria Municipal de Governo (Segov), explicou que as próximas semanas serão de intenso trabalho para reajustar a paisagem do canal. “Nós vamos requalificar e redefinir esse espaço e devolver para a sociedade uma nova área dentro desse canal da Quintino. Aqui vai voltar a ser utilizado, agradável e esses moradores vão ter novamente o sentimento de pertencimento do espaço. É Belém realmente trazendo novamente cores e vida aos espaços que antigamente eram abandonados”.

Fonte e imagens: Agência Belém