Feirão de Empregos do Governo do Pará atende mais de 200 pessoas da comunidade LGBTQIA+ em Belém

Como parte das ações alusivas ao mês do orgulho LGBTQIA+, o Governo do Pará realizou, nesta quinta-feira (26), um feirão de empregos exclusivo para a comunidade LGBTQIA+. A ação ocorreu na sede da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), no bairro Batista Campos, em Belém, e atendeu mais de 210 pessoas.

Durante o evento, empresas dos setores de serviços, como panificadoras, bares, restaurantes, farmácias e lojas de automóveis, realizaram entrevistas de emprego no local. Os candidatos também puderam se cadastrar no Sistema Nacional de Emprego (Sine) e acessar diversos serviços, como emissão de documentos, atendimento jurídico e vacinação.

Para Aurora Almeida, que participou do feirão e saiu confiante após uma entrevista, a ação representa um passo importante. “Muitas vezes não temos essas oportunidades ao nosso alcance. Hoje me sinto mais esperançosa”, afirmou.

Além das entrevistas, o evento contou com inscrições para o Programa Empodera+, desenvolvido em parceria com a Secretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos (Seirdh). A iniciativa oferece 100 bolsas para pessoas LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade na Região Metropolitana de Belém, com foco em trabalho digno, educação e geração de renda. As inscrições seguem abertas até esta sexta-feira (27).

Segundo o titular da Seaster, Inocencio Gasparim, ações como essa buscam reduzir desigualdades e garantir autonomia financeira. “Trabalhamos para que todos tenham acesso a oportunidades e possam conquistar estabilidade pessoal e profissional”, afirmou.

As inscrições para o Empodera+ podem ser feitas presencialmente na Seirdh ou de forma online. O edital e os links estão disponíveis no site oficial da Secretaria.

Imagem: Agência Pará