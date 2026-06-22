Encontro de Keniston com a Juventude reúne mais de 400 participantes e fortalece debate sobre futuro de Parauapebas

Mais de 400 jovens participaram, no último fim de semana, do Encontro com a Juventude promovido pelo mandato do deputado federal Keniston Braga, em Parauapebas. O evento reuniu estudantes, lideranças comunitárias, representantes de movimentos sociais, jovens empreendedores e participantes de projetos educacionais e esportivos em uma ampla agenda de diálogo sobre os desafios e oportunidades para as novas gerações do município.

A mobilização foi construída ao longo das últimas semanas por meio de articulações com diversos segmentos juvenis da cidade. Durante o encontro, os participantes tiveram espaço para apresentar demandas, compartilhar experiências e discutir propostas voltadas ao fortalecimento de políticas públicas nas áreas de educação, qualificação profissional, geração de emprego e renda, empreendedorismo, esporte, cultura e participação social.

Segundo o deputado federal Keniston Braga (MDB-PA), a iniciativa teve como principal objetivo ouvir diretamente a juventude e compreender suas expectativas em relação ao presente e ao futuro de Parauapebas. “Quando ouvimos os jovens, entendemos melhor os desafios do presente e as oportunidades do futuro. Nosso compromisso é criar pontes entre os sonhos dessa geração e as políticas públicas que podem transformar essas expectativas em realidade. A juventude precisa ser protagonista das decisões que impactam sua vida e o desenvolvimento da nossa cidade”, destacou.

A relevância do tema ganha ainda mais força quando observados os dados demográficos do município. De acordo com o Censo 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Parauapebas possui cerca de 268 mil habitantes e apresenta uma das populações mais jovens da região. Somente as faixas etárias entre 10 e 19 anos e entre 20 e 29 anos somam aproximadamente 95 mil pessoas, representando uma parcela expressiva da população local.

O perfil demográfico está diretamente relacionado ao crescimento acelerado vivido pelo município nas últimas décadas. Impulsionada pela atividade mineral e pela atração de trabalhadores de diversas regiões do país, Parauapebas tornou-se uma das cidades que mais cresceram no Pará, ampliando também os desafios relacionados à formação profissional, inclusão produtiva e geração de oportunidades para os jovens.

Essas questões estiveram entre os principais temas debatidos durante o encontro. Os participantes destacaram a necessidade de ampliar o acesso à qualificação profissional, fortalecer programas de inserção no mercado de trabalho, incentivar o empreendedorismo juvenil e criar mais espaços de participação para que os jovens possam contribuir diretamente com a construção de políticas públicas.

Para Keniston Braga, investir na juventude significa planejar o futuro do município. “Parauapebas é uma cidade jovem. Quando olhamos para os números, percebemos que uma parcela significativa da nossa população está justamente na fase de construção de projetos de vida, formação profissional e entrada no mercado de trabalho. Por isso, ouvir a juventude e criar oportunidades para que ela participe das decisões é investir diretamente no futuro da cidade”, afirmou.

Além dos debates, o encontro também serviu como espaço de integração entre jovens de diferentes bairros, instituições e segmentos sociais, fortalecendo redes de participação e ampliando o diálogo sobre temas estratégicos para o desenvolvimento local.

Fonte e imagem: Agência Pauta Parlamentar