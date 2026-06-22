Fim da lama e dos alagamentos: Obras no Conjunto Mururé avançam para fase de asfalto no Coqueiro

Intervenção em 13 alamedas e na rua principal vai beneficiar mais de 2.400 moradores; cronograma prevê entrega total para agosto.

Uma demanda histórica dos moradores do conjunto Mururé, localizado no bairro do Coqueiro, em Belém, está perto de ser totalmente atendida. As obras de urbanização e infraestrutura viária na comunidade avançam em ritmo constante sob a gestão municipal, prometendo mudar a rotina de quem conviveu durante décadas com lama, buracos, alagamentos e dificuldades de acesso para veículos de passeio e de emergência.

As intervenções, coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Seinfra), incluem a reestruturação completa de 13 alamedas e da rua principal do conjunto, além da construção de um novo espaço de lazer. O investimento total é de R$ 5.973.198,97, fruto de convênios federais com o Ministério das Cidades e regularizado pela atual gestão junto à Caixa Econômica Federal.

Praça de convivência chega a 70% de execução

Além da recuperação das vias, um dos pontos mais aguardados pelos cerca de 2.400 moradores beneficiados é a nova praça do conjunto, que já alcançou 70% das obras concluídas. O espaço foi planejado para ser um polo de integração comunitária e contará com:

Quadra poliesportiva;

Academia ao ar livre;

Playground (parquinho infantil);

Espaço pet exclusivo para os animais de estimação.

O titular da Seinfra, Fábio Rodrigues, ressaltou o caráter social da obra. “É a infraestrutura trazendo dignidade, convivência saudável, lazer e desporto. A drenagem já está totalmente execututada e agora avançamos para a implantação do meio-fio, preparando a etapa de pavimentação que virá na sequência”, apontou.

Cronograma prevê entrega para agosto

O projeto de engenharia foi dividido em duas etapas (Mururé 1 e Mururé 2) para organizar o fluxo de trabalho. Os serviços contemplam drenagem profunda e auxiliar, instalação de poços de visita e bocas de lobo, implantação de meio-fio com linha d’água, pavimentação asfáltica, construção de calçadas padronizadas e sinalização viária completa.

De acordo com o engenheiro responsável pela execução dos serviços, Nonato Beltrão, os trabalhos entraram em uma fase decisiva e o cronograma segue o planejamento inicial.

“A drenagem pluvial já está totalmente concluída e agora executamos os serviços de linha d’água e meio-fio, que vão definir a etapa seguinte de pavimentação. Os serviços avançam de forma constante e nossa previsão é concluir toda a obra ao longo do mês de agosto”, explicou o engenheiro.

Resgate histórico

O conjunto Mururé surgiu em uma área de intensa expansão urbana a partir da década de 1970, nas proximidades do rio Maguari e do eixo da avenida Augusto Montenegro. Devido ao crescimento acelerado e desordenado ao longo dos anos, a comunidade sofria com a falta de assistência estrutural, realidade que começa a ser superada com a conclusão do projeto.