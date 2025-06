Enem 2025: prazo para pagar taxa de inscrição termina nesta sexta-feira (27)

Os participantes do Enem 2025 têm até esta sexta-feira (27) para pagar a taxa de inscrição de R$ 85. O pagamento é condição obrigatória para que a inscrição seja confirmada. O boleto é gerado exclusivamente na Página do Participante, e o Inep alerta: qualquer outro site que solicite pagamento é falso.

O valor pode ser pago por Pix, cartão de crédito, débito em conta corrente ou poupança, além de casas lotéricas e agências bancárias. Quem optou por Pix deve escanear o QR Code disponível no próprio boleto. Mesmo os boletos emitidos antes da prorrogação do prazo continuam válidos até hoje.

Estudantes que concluem o ensino médio em escolas públicas ainda este ano têm direito à isenção da taxa, conforme o edital do exame.

O Inep tem enviado mensagens de alerta, por e-mail e WhatsApp, aos candidatos que ainda não quitaram o valor. Caso o pagamento já tenha sido feito, a mensagem pode ser desconsiderada.

As provas do Enem serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro. Porém, nos municípios paraenses de Belém, Ananindeua e Marituba, o exame será realizado em 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à realização da COP30 na capital do estado.

O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, sendo utilizado no Sisu, Prouni e Fies, além de ser aceito por diversas universidades portuguesas. Em 2025, o exame volta a permitir que maiores de 18 anos utilizem a nota para obter o certificado de conclusão do ensino médio ou declaração parcial de proficiência.