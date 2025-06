COP 30: Equatorial Pará entrega obra de melhoria na rede elétrica no entorno do Parque da Cidade e Hangar, em Belém

7 km de rede foram renovadas ou construídas na região. Houve também a instalação de novos equipamentos no circuito

Como parte do cronograma de entregas que a Equatorial Pará realizará até a COP 30, em novembro, e que ficará como legado para a cidade, a distribuidora de energia concluiu, nesta semana, a obra de melhoria de rede no entorno do Parque da Cidade e do Hangar. Foram investidos quase 2 milhões de reais em ações que vão garantir mais segurança e confiabilidade ao sistema elétrico da região.

A área da obra abrangeu as avenidas Júlio César, Senador Lemos e Brigadeiro Protásio, na capital paraense. Houve a troca de 7 km de cabos de energia antigos por novos que passam a ser de materiais mais modernos e tecnológicos. Além disso, também houve construção de nova rede e instalação de equipamentos que vão garantir mais qualidade de fornecimento.

Vale destacar também que toda a região do circuito pode ser operada remotamente. Por exemplo, em caso de alguma ocorrência vai ser possível realizar a transferência de cargas para garantir o pronto restabelecimento aos clientes.

De acordo com Eder Oliveira, superintendente da Equatorial Pará, essa entrega faz parte de uma série de ações de melhoria que a distribuidora realiza na cidade. Ele destaca, também, a importância, dessa obra tanto para o atendimento ao evento quanto para os próprios clientes que moram nas imediações.

“Essas ações realizadas também proporcionam aumento na disponibilidade de energia e redução de perdas. Os nossos clientes passam a ter um serviço ainda melhor em suas casas. Trabalhamos para garantir o fornecimento dos eventos internacionais, mas, mais do que isso, são obras de legado que ficam para a cidade. Teremos uma série de entregas nos próximos meses em diversas regiões da capital”, finaliza Eder.

Foto – Alexandre Costa Agencia Pará