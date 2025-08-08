Escola do Tapanã receberá reforma e requalificação após 54 anos. Igor Normando foi lá conversar com alunos e professores.

Alunos da Escola Maria Heloísa de Castro, localizada no bairro do Tapanã, protagonizaram um ato administrativo simbólico, importante para mudar, significativamente, a realidade atual da escola: sentados no refeitório ao lado do prefeito de Belém, Igor Normando, eles assinaram, na tarde da quinta-feira (7), a Ordem de Serviço para início da reforma estrutural da unidade.

Alunos, professores e demais servidores se entusiasmaram com a expectativa de logo ganharem conforto térmico e uma escola livre de goteiras, duas das principais reivindicações feitas pelos próprios estudantes ao prefeito.

A climatização é apontada por gestão, professores, alunos e pais como uma das principais necessidades de melhoria na escola.

“O nosso verão amazônico é extremamente quente, então o sol ocupa metade das salas, as crianças ficam todas em um lado da sala… Como garantir uma aprendizagem dessa forma?”, questiona a diretora da escola Arlene Lameira, que também menciona o quanto o barulho dos ventiladores, já antigos, compromete a qualidade do ensino. Ela também cita o problema das goteiras no telhado e a parte hidráulica, que ainda é a original da inauguração da escola.

A estudante do 5º ano Aghata Bento, 10 anos, comenta o quanto o calor é prejudicial durante as aulas. “Eu acho que a gente precisa de ar-condicionados, porque o calor está atrapalhando também, dá dor de cabeça na gente”.

Gilson Baia, professor há 30 anos, está na escola desde 2021. Ele conta que já chegou a desmaiar em sala de aula em virtude do calor. “É importantíssimo nesse momento a gente passar por essa reforma, que a gente espera que tenha todas as coisas que já almejamos”.

Já Samyra Cardoso, 8 anos, aluna do 3º ano, cita também outras dificuldades que a escola enfrenta. “Vários ventiladores estão quebrados e têm salas que só tem um ventilador pegando, as cadeiras estão todas riscadas, o banheiro está riscado, a parede, o muro está todo manchado”, comenta a aluna.

“Quando chove, a água cai aqui dentro”, disse um aluno. “A quadra fica molhada”, complementou outro. Itens como ar-condicionado e pintura da parede também foram listados pelos estudantes como necessidades da escola.

Reforma histórica

Fundada em 1971, a Escola Maria Heloísa de Castro nunca passou por uma reforma geral. Em 2022, a unidade recebeu manutenção pontual, de reparos no telhado, parte elétrica e pintura. Os principais problemas estruturais persistem.

“É uma escola antiga, ela nunca foi reformada, de fato. Foram feitos alguns reparos, mas não aqueles que seriam possíveis para sanar todas as problemáticas da escola”, explicou a diretora Arlene.

A unidade atende atualmente 539 estudantes. Um deles é o Matheus Henrique Machado, 9 anos, do 4º ano. A mãe dele, Edineusa Fernandes, é ex-aluna da escola, formada pela Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI). Ela destaca o quanto as obras vão melhorar ainda mais a educação no local. “A escola é muito boa. Os professores são nota 10. Mas precisa, sim, de uma reforma”, comenta Edineusa.

Com a requalificação, todas as salas passarão a ser climatizadas, a quadra e os telhados serão renovados e as crianças também vão ganhar um parquinho, dentre outras melhorias.

A Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (Semec) também garantiu que as aulas não serão suspensas com a reforma. A reforma está sendo planejada de forma a mitigar os impactos na rotina pedagógica dos servidores e alunos.

Compromisso com a Educação

O Prefeito de Belém, Igor Normando, visitou uma a uma as oito salas de aula da escola, e destacou a importância de ouvir a própria comunidade estudantil sobre o que precisa ser melhorado no ambiente escolar. “Eu vim não só assinar uma ordem de serviço, mas também ver e ouvir os estudantes. Vi pessoalmente o que precisa melhorar na escola, o que eles querem que tenha na escola deles, porque não existe melhor forma de saber o que uma comunidade precisa do que ir lá e perguntar diretamente às pessoas”, afirmou o Prefeito.

A aluna Hadassa Boulhosa, de 11 anos, é aluna do 3º ano e fez a abertura oficial do momento de assinatura da Ordem de Serviço. Nos bastidores, ela comentou sobre a sua expectativa. “Estou muito feliz, essa reforma vai ajudar muito a nossa escola, e vai trazer muitas coisas boas”, comentou.

“Saio daqui com o sentimento de que a gente precisa fazer muito, mas essas crianças é que motivam a gente a seguir em frente”, completou Igor Normando.

A requalificação da Escola Maria Heloísa de Castro faz parte de um amplo programa de reformas estruturais em 10 unidades de ensino da rede municipal, com foco na melhoria da infraestrutura e no fortalecimento do processo de ensino-aprendizagem.

