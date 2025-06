Estado entrega usina de geração de energia solar para Adepará

A usina fotovoltaica para a Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará), em Santa Izabel do Pará, na região metropolitana de Belém, foi entregue pela vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, nesta terça-feira, 24. A unidade já está funcionando, com a geração de energia limpa e sustentável.

A iniciativa alia responsabilidade social à preservação ambiental buscando soluções utilizando tecnologia como fonte de energia limpa, renovável e econômica para a administração pública. O terreno com 9.500m2, tem 2.224 painéis solares com capacidade estimada de abastecer mais de 7 mil residências, gerando 1.404.000 kilowatt-hora de energia por ano e garantindo uma economia de R$65.910,00 por mês com a conta de energia elétrica da Agência.

O investimento é de R$ 8,2 milhões, assegurando um exemplo concreto de mais limpa para o Pará. “Essa usina vai abastecer direto todos os prédios da Adepará, com isso vai diminuir a conta de energia da Adepará, sobra mais recurso para serem investidos em coisas muito importantes para agricultura, para o dia a dia da população” afirmou a vice-governadora, Hana Ghassan.

Com foco na sustentabilidade, a usina de geração de energia solar da Adepará vai garantir o abastecimento de 167 unidades em todo o território paraense. “Nós temos um Governo do Estado extremamente presente, com obras em todo o Pará. Nós temos um Estado do Pará agro, pujante, referência na produção de bovinos, dendê. Aqui, em Santa Izabel, tem um polo avícola forte. A usina solar chega para reestruturar a Agência de Defesa”, explicou o diretor-geral da Adepará, Jamir Macedo.

Tecnologia e redução da emissão de gases poluentes

Criada há 22 anos, a Adepará investiu nos últimos anos em tecnologia e infraestrutura. Foram adquiridos 95 carros, 50 motocicletas e 16 lanchas voadeiras, reforçando a capacidade de atender melhor os produtores rurais em 20 regionais, garantindo defesa agropecuária com 14 postos de fiscalização.

Além da produção de energia elétrica para abastecer as unidades, também irá funcionar carregador para carros elétricos um na usina e cinco carregadores na sede da Adepará, no bairro da Pedreira, em Belém.

“Nós estamos em um ano de COP e temos que pensar no meio ambiente, pensar em energia limpa e a partir daí a gente olha o aspecto econômico. A implantação dessa usina fotovoltaica vai trazer mais recursos para administração e vamos poder investir em outras áreas da Adepará” comentou o diretor administrativo e financeiro da Adepará, Raimundo Belo.

A energia solar é um incentivo ao uso de fontes de energia alternativas nos órgãos públicos, reafirmando o papel do Pará como protagonista nas agendas ambientais e no enfrentamento às mudanças climáticas. Evitando emissões de dióxido de carbono (CO₂) que ocorreriam se essa energia fosse gerada por fontes fósseis. Com a usina, evita-se o lançamento na atmosfera de 62 toneladas de gases de efeito estufa por mês e 744 toneladas por ano.

