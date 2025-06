Parque da Cidade abre nesta sexta (27) com shows, lazer e a 1ª Colônia de Férias Pública do Brasil

Belém ganha um novo espaço de convivência e lazer a partir desta sexta-feira (27), com a abertura oficial do Parque da Cidade. A inauguração contará com shows de Dona Onete, Arraial do Pavulagem, Zaynara e Vingadores do Brega, além de dar início à primeira Colônia de Férias Pública do Brasil.

Fruto de uma ação conjunta entre as secretarias de Esporte e Lazer (Seel) e Cultura (Secult), a programação segue até 31 de julho, com atividades culturais e esportivas gratuitas para todas as idades. Durante a semana, a Colônia de Férias oferece oficinas e modalidades esportivas. Aos fins de semana, o parque recebe apresentações teatrais, musicais e folclóricas.

O Parque da Cidade é considerado um dos principais legados da COP 30 e será entregue à ONU em agosto para os ajustes finais do evento, que acontece em novembro. Até lá, a população pode aproveitar uma estrutura moderna, com skatepark olímpico, quadras, ciclovia, trilhas, áreas de lazer infantil e espaços para prática de esportes.

A entrada no parque será gratuita e o funcionamento começa às 15h nesta sexta. A partir de sábado (28), o horário será das 8h às 22h. Os acessos principais ficam na Avenida Júlio César e na confluência com a Senador Lemos.

A secretária de Cultura, Ursula Vidal, reforça: “O Parque da Cidade já nasce como símbolo de transformação e pertencimento. É um convite ao cuidado coletivo e ao orgulho de Belém”.

Imagem: Agência Pará