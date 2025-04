“Estava me assustando”: Atores denunciam as condições abusivas das filmagens de Power Rangers

A série foi ao ar entre 1993 e 1996.

Power Rangers, que esteve no ar entre 1993 e 1996, fez parte da lembrança dócil de diversas infâncias, mas isso não necessariamente significa que foi uma experiência positiva para os atores. O episódio piloto original da série é, supostamente, uma prova disso.

Audri Dubois foi a intérprete original de Trini Kwan (Ranger Amarela) na versão nunca lançada do primeiro episódio, intitulado “Day of the Dumpster”, e relatou problemas durante as gravações.

Segundo ela, o orçamento apertado do episódio fez com que a produção cortasse custos, levando a condições de trabalho “um pouco abusivas para os atores”. Na época das filmagens, um dos atores chegou a sofrer insolação.

No documentário O Lado Sombrio de Hollywood, a nova série da Investigation Discovery, ela explicou a situação. “Quando estávamos filmando o piloto, estávamos no deserto — a temperatura devia estar a 43°C — e alguém teve insolação. Era um dos bandidos com uma roupa de mergulho e uma máscara de borracha na cabeça, com furos para os olhos e a boca. Ele estava se debatendo como um peixe.”

A atriz continuou: “Eu e os outros nos reunimos e concordamos que não continuaríamos as filmagens até que esse cara entrasse em uma ambulância. [Então] foi oferecido a todos que estavam lá que receberiam 100 dólares se tirassem a roupa de mergulho daquele homem e a vestissem para que continuássemos as filmagens, e alguém o fez. O original estava de cueca no chão, se debatendo e esperando a ambulância.”

Eu assistia e pensava: ‘O quê? Isso não está certo.’ Estava me assustando.

O roteirista principal da série, Tony Oliver, também chegou a falar do incidente da insolação. “Tínhamos pouco dinheiro para o piloto. Nossos dias de filmagem eram muito mais longos, filmávamos de 12 a 14 horas por dia, com jornadas de oito a dez horas, então pode ser um pouco abusivo para os atores.”

Posteriormente, Audri Dubois acabou sendo substituída pela atriz Thuy Trang no episódio refilmado, que estreou em 28 de agosto de 1993 na Fox.

