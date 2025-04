Quanto você pagaria pela varinha da Sakura Card Captors? Sinceramente, é mais barata do que eu esperava

O anime foi sucesso na extinta TV Globinho.

Eu não sei quanto à vocês, mas eu, assim como a maioria das crianças dos anos 1990/2000, era obcecada por Sakura Card Captors. Seja pelos figurinos incríveis da protagonista (cortesia da BFF Tomoyo), pelo fofo e guloso Kero ou simplesmente pois tinha vontade de ser a Sakura. Agora, chegou a chance de realizar o sonho da sua infância ainda escondida nas profundezas de tua alma: Já imaginou ter sua própria Varinha de Selamento?

Um brinquedo oficial da Premium Bandai promete causar uma comoção entre os fãs de Sakura. A varinha, idêntica à aquela usada no anime, tem 58 centímetros, no qual a parte da estrela mágica é motorizada e ainda contém detalhes com ouro. Dá vontade de ter uma e gritar “Volte a forma humilde que merece, Carta Clow!”Curiosamente, apesar de ser considerada uma peça de coleção, seu preço é até mais “acessível” do que o esperado. Produzida no Japão, a peça sai por 7480 yens – ou seja, cerca de 304 reais. Não é o brinquedo mais barato do mundo, mas podia ser pior… Isso sem contar o preço de entrega, já que demandas internacionais costumam ser bem mais caras, né?

A Varinha de Selamento será lançada em outubro deste ano no Japão, mas ainda não há planos de ofertas em outros países. Atualmente, os episódios do anime clássico de Sakura estão sendo disponibilizados dublados e gratuitos no Youtube. Já a sequência, Cardcaptor Sakura: Clear Card, está disponível no Crunchyroll.

Nathalia Jesus

-Redatora e crítica – Adoro cinema