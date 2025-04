Série de fantasia cult continua depois de mais de 20 anos — e agora os novos personagens principais também são conhecidos

Buffy, a Caça-Vampiros terá continuidade com uma nova série na qual Sarah Michelle Gellar retornará como Buffy, mas treinará uma nova Caçadora.

Se você cresceu nos anos 90 ou início dos anos 2000, provavelmente se lembra da adrenalina das lutas coreografadas, dos dramas adolescentes com pitadas de terror e das tiradas afiadas que marcaram Buffy, a Caça-Vampiros.

Criada por Joss Whedon, a série se tornou um verdadeiro fenômeno cultural, influenciando tudo, de outras produções sobrenaturais a jogos de videogame — sempre com aquele subtexto esperto que usava monstros como metáforas para os horrores da vida real.

Desde o final da série em 2003 (e de seu spin-off Angel, em 2004), rumores sobre um reboot ou sequência vinham e iam como vampiros à luz do sol — mas em fevereiro de 2025, os fãs finalmente tiveram um motivo para comemorar: uma continuação oficial foi anunciada, com Sarah Michelle Gellar de volta ao papel icônico que a consagrou.

Buffy agora é mentora de uma nova Caçadora

De acordo com as primeiras informações divulgadas por insiders da indústria, como Jeff Sneider (no programa The Hot Mic) e Daniel Richtman (via Patreon), a nova produção — ainda sem título definitivo, mas com o codinome “Nova” — irá acompanhar uma jovem estudante do ensino médio que descobre ser a nova escolhida para enfrentar criaturas das trevas. E, para guiá-la, ninguém menos que Buffy Summers.

Sim, Sarah Michelle Gellas retorna como uma Buffy mais madura, agora no papel de mentora, assumindo a responsabilidade de treinar a nova geração de caçadores. Se antes ela era a aluna rebelde, agora parece que ocupará um lugar mais próximo ao que foi de Rupert Giles (Anthony Stewart Head) na série original — embora o novo bibliotecário da escola, Sr. Burke, vá por um caminho bem diferente.

Conheça os novos personagens da continuação de Buffy

A nova série será centrada em Nova, uma adolescente de 16 anos descrita como inteligente, determinada e um pouco solitária, tentando equilibrar provas escolares com caçadas noturnas a demônios. Mas ela não enfrentará esse desafio sozinha. Confira quem chega com ela:

Abe: pai de Nova, um fotojornalista dedicado entre seus 40 a 60 anos.

Sr. Burke: o bibliotecário da escola que, em vez de ser um guardião, acaba se tornando um dos vilões da trama ao se transformar em vampiro e terá entre 30 e 60 anos.

Cole: o “alfa” do grupo, autoconfiante e um líder nato.

Hugo: um nerd de família rica, apaixonado por Nova, mas é desajeitado em relação a isso. E, segundo a TVLine, Hugo é gay.

Gracie: a melhor amiga de Nova é fascinada por mitos, especialista em vampiros e grande fã de Buffy.

Mia: uma estudante obcecada por mídias sociais que se envolve no caos sobrenatural.

Com exceção de Mia, todos são listados como personagens principais, devendo aparecer em praticamente todos os episódios. A produção está em busca de jovens atores diversos, com idades reais ou próximas da adolescência.

Continuação ou reboot? Eis a questão

Apesar de ainda haver certo mistério em torno da narrativa, tudo indica que esta será uma continuação direta da série original — e não apenas um reboot. A presença de Buffy como mentora, a referência direta à personagem por Gracie e a estrutura do elenco reforçam essa ideia,

Ainda não há data oficial de estreia ou plataforma confirmada, mas o burburinho entre os fãs e veículos especializados mostra que a chama (ou melhor, a estaca) de Buffy continua firme e forte no imaginário pop.

