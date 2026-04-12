EUA concordaram em descongelar fundos do Irã, diz fonte iraniana

Autoridade de alto escalão afirmou à Rueters que o desbloqueio está “diretamente ligado à garantia de passagem segura pelo Estreito de Ormuz”

Parisa Hafezi

Uma fonte iraniana de alto escalão afirmou neste sábado (11) que os EUA concordaram em liberar ativos iranianos congelados mantidos no Catar e em outros bancos estrangeiros, saudando a medida como um sinal de “seriedade” em chegar a um acordo com Washington nas negociações em Islamabad, capital do Paquistão.

A fonte, que pediu para não ser identificada devido à delicadeza do assunto, disse à Reuters que o desbloqueio dos ativos está “diretamente ligado à garantia de passagem segura pelo Estreito de Ormuz”, o que deverá ser um ponto crucial nas negociações.

A fonte sênior não revelou o valor dos ativos que Washington concordou em descongelar. Uma segunda fonte iraniana afirmou que os Estados Unidos concordaram em liberar US$ 6 bilhões em fundos iranianos congelados e mantidos pelo Catar.

Não houve declaração imediata dos Estados Unidos sobre o desbloqueio de ativos. O Ministério das Relações Exteriores do Catar não respondeu de imediato a um pedido de comentário.

Fundos congelados há oito anos

Os US$ 6 bilhões, originalmente congelados em 2018, deveriam ter sido liberados em 2023 como parte de uma troca de prisioneiros entre os EUA e o Irã, mas os fundos foram novamente congelados pelo governo do ex-presidente americano Joe Biden após os ataques de 7 de outubro de 2023 contra Israel, perpetrados pelo Hamas, grupo militante palestino aliado do Irã.

Autoridades americanas afirmaram na época que o Irã não teria acesso ao dinheiro em um futuro próximo, ressaltando que Washington mantinha o direito de congelar completamente a conta.

Os fundos provêm das vendas de petróleo iraniano para a Coreia do Sul e estavam bloqueados em bancos sul-coreanos depois que o presidente Donald Trump reimpos as sanções ao Irã em 2018 – durante seu primeiro mandato na Casa Branca – e cancelou um acordo entre as potências mundiais e Teerã sobre seu programa nuclear.

No âmbito do acordo de troca de prisioneiros entre os EUA e o Irã, mediado por Doha em setembro de 2023, o dinheiro foi transferido para contas bancárias no Catar.

A troca de prisioneiros envolveu a libertação de cinco cidadãos americanos detidos no Irã em troca da liberação dos fundos e a libertação de cinco iranianos detidos nos Estados Unidos.

Autoridades americanas afirmaram na época que o dinheiro se destinava exclusivamente a uso humanitário, sendo repassado a fornecedores aprovados para o envio de alimentos, medicamentos, equipamentos médicos e produtos agrícolas ao Irã, sob a supervisão do Departamento do Tesouro dos EUA.

REUTERS/Dado Ruvic