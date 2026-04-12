Seaster encerra ação “Assistência por todo o Pará” com mais de 4 mil atendimentos em Castanhal

Programação levou serviços essenciais, qualificação profissional e oportunidades de emprego à população durante cinco dias

Por Tarcya Amorim (SEASTER)

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), encerrou, na manhã desta sexta-feira (10), mais uma edição do programa “Assistência por todo o Pará”, realizada no município de Castanhal, com um total de 4.275 atendimentos ao longo de cinco dias de programação.

A iniciativa ofertou serviços nas áreas de assistência social, segurança alimentar, documentação, qualificação profissional e geração de renda, ampliando o acesso da população a políticas públicas essenciais.

Segurança alimentar e práticas sustentáveis

Um dos destaques da ação foi a atuação da Diretoria de Segurança Alimentar e Nutricional (Disan), responsável por 1.029 atendimentos. A programação incluiu cursos de manipulação de alimentos, oficinas gastronômicas, orientações sobre compostagem, palestras sobre rotulagem alimentar e incentivo à implantação de hortas, promovendo hábitos alimentares saudáveis e sustentáveis.

Qualificação e fortalecimento da rede de proteção

Na área de capacitação, o programa ofertou cursos voltados à qualificação de profissionais da rede de proteção social, incluindo conselheiros tutelares, trabalhadores do programa Primeira Infância no SUAS (Criança Feliz) e operadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), abrangendo proteção básica, média e alta complexidade. Também houve formação em Língua Brasileira de Sinais (Libras), ampliando a acessibilidade no atendimento ao público.

A assistente social Leidiane Barbosa, do município de Terra Alta, destacou a importância da formação. “O curso de operadores do SUAS contribui para a melhoria contínua do atendimento à população, especialmente no meu município. Busquei esse aprimoramento para oferecer um serviço mais qualificado”, afirmou.

Emissão de documentos e acesso a direitos

A Diretoria de Registro Civil e Certificação de Pessoas (DRCCP) também teve participação expressiva, com 605 atendimentos voltados à emissão de documentos essenciais, como Carteira de Identidade (RG) e certidão de nascimento. A ação contribui diretamente para o combate ao sub-registro civil e para a garantia de direitos básicos.

Emprego, renda e oportunidades

No eixo de emprego e renda, o II Feirão de Empregos ofertou 400 vagas, com a participação de 22 empresas parceiras, contemplando candidatos com níveis fundamental, médio e superior. Durante a programação, também foram disponibilizados serviços como emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), solicitação de seguro-desemprego e orientações sobre a conta gov.br.

A manicure Amanda Santos participou das capacitações e celebrou a oportunidade. “Participei de cursos de manicure, empreendedorismo e inglês, que são fundamentais para minha profissão. Consegui investir em novos materiais e estou muito feliz com essa oportunidade de me qualificar”, disse.

Inclusão e valorização do trabalho

Ao final da programação, foram entregues Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e realizada capacitação voltada às cooperativas de catadores, com foco na segurança e na saúde dos trabalhadores, reforçando práticas de prevenção e valorização das atividades desenvolvidas no setor.

O secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, Inocencio Gasparim, destacou o impacto da ação. “O ‘Assistência por todo o Pará’ é uma estratégia essencial para levar serviços diretamente à população, especialmente a quem mais precisa. Os números demonstram a importância da iniciativa. Estamos promovendo cidadania, garantindo direitos e criando oportunidades por meio da qualificação e da geração de renda. Seguimos ampliando esse alcance e fortalecendo a rede de proteção social, conforme a orientação da governadora Hana Ghassan”, afirmou.

Foto: Pedro Guerreiro / Ag. Pará