Feira de Páscoa com produtos autorais no Espaço São José Liberto

A feira reunirá empreendedores da economia criativa com uma variedade de produtos: chocolates, biscoitos, bebidas, joias, artesanatos e decoração.

A Sedeme, através da DDCIS, organiza a “Feira de Páscoa” nos dias 12 e 13 de abril (sábado e domingo) no Coliseu das Artes do Espaço São José Liberto, em Belém, com destaque para produtos artesanais e autorais, abrangendo chocolates, biscoitos, bebidas, joias, artesanatos e decoração.

A “Feira de Páscoa” é uma realização com a parceria do Sebrae-PA, da Secretaria de Estado de Turismo (Setur) e da Universidade da Amazônia (Unama).

O principal objetivo da Feira é impulsionar a economia criativa local, reunindo e fortalecendo seus empreendedores. Além disso, estudantes de Gastronomia da Unama conduzirão uma oficina prática sobre a produção de itens à base de chocolate.

A oficina proporcionará aos visitantes a experiência de acompanhar todas as fases da produção de chocolate, desde o tratamento das amêndoas de cacau, passando pelo manuseio e controle de temperatura ideal, até a montagem e finalização de diversos produtos, como os pirulitos de chocolate.

Sharry Rodrigues, diretora da DDCIS, ressalta a importância de iniciativas como esta para fomentar o crescimento de pequenos negócios e a inclusão produtiva, destacando a diversidade e a qualidade da produção local, além de estimular a inovação e a interação entre empreendedores e consumidores. O evento oportuniza o incentivo a novas parcerias e novos negócios, contribuindo para o fortalecimento da economia criativa, do empreendedorismo e da sustentabilidade.

Cerca de 30 empreendedores devem participar da Feira.

Microempreendedores e artesãos que já confirmaram a exposição de produtos genuinamente paraenses: Chocolatier, Naya Chocolates, Doris Doces e Artesanatos, Caseirinhos Biscoitos, Soly Chocolates, Meu Doce Pará, Cacau Yeschua Chocolates, Lábios de Mel, Lícias Artesanatos, Égua Manas, Lu Artes Artesanatos, Terrart, Metaliê, Lilian Crochê, Bebeka Guirlandas, É Nós Amazônida, Silvia Valente Handmade, Bordado da Vovó, Tok Divino Criações, Olívia Bordados e Neide Arte em Crochê.

Serviço: No sábado (12), a Feira de Páscoa funcionará das 10h às 18h. No domingo (13), será das 10h às 14h. Espaço São José Liberto, localizado na Praça Amazonas, Bairro do Jurunas.

Fotos: Divulgação