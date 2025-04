ParáPaz agora agenda emissão de RG pelo WhatsApp

O atendimento é mediante agendamento prévio e apresentação dos documentos obrigatórios.

A Unidade Social da ParáPaz em Fátima, Belém, em colaboração com a Polícia Civil, disponibiliza a emissão gratuita de todas as vias do RG. O primeiro passo é agendar pelo WhatsApp (91 98510-8012), de segunda a sexta (8h-17h), para um atendimento organizado, sem longas esperas, que abrange desde o preenchimento dos dados até a entrega do documento final.

No dia agendado, é obrigatório apresentar:

– Certidão de nascimento ou casamento (original e cópia);

– Duas fotos 3×4 recentes;

– Comprovante de residência.

Você pode adicionar CPF, SUS, NIS, título, CNH e mais ao RG. Importante: certidão de nascimento/casamento deve ser legível e atual, com informações essenciais (cartório, filiação, data de emissão) para a emissão do documento.

Menores de 16 anos só serão atendidos se acompanhados dos pais ou responsável legal, que deverá apresentar documento comprovando a guarda, tutela ou curatela. Essa medida visa assegurar que a pessoa acompanhante possui a devida autoridade legal para representar o menor.

Serviço:

Agendamento somente pelo número de whatsapp (91) 98510-8012, das 8h às 17h.

Endereço Fundação ParáPaz – Av. José Bonifácio, 267. Entre Domingos Marreiros e Antônio Barreto.