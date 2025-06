Festival Açaí Pará começa com “avuado” gratuito e celebra força do fruto na cultura paraense

O tradicional “avuado” açaí com peixe frito reuniu cerca de três mil pessoas no bairro do Jurunas, em Belém, marcando a abertura simbólica do Festival Açaí Pará, que terá programação oficial nesta sexta (13) e sábado (14), no Hangar Centro de Convenções. Foram distribuídos 300 quilos de peixe e 300 litros de açaí de forma gratuita, em uma ação que celebrou o início da safra do fruto símbolo do Pará.

Desde o amanhecer, moradores como Odailza Almeida e sua neta Manuela, de apenas 4 anos, já garantiam seu lugar na fila. A pequena, que nasceu em São Paulo, encantou-se com o sabor do açaí paraense e virou fã. “Tomou açaí, ficou”, brincou a avó, fazendo referência à famosa música regional.

O aposentado Ferreira de Araújo também madrugou para participar. “Achei ótima essa iniciativa. Açaí merece esse reconhecimento”, afirmou. Já trabalhadores como Bruno Almeida, que há oito anos atua no Porto do Açaí, veem o festival como uma forma de valorização de quem vive do fruto.

Segundo Manoel Rendeiro, da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), o evento reforça a identidade do Pará como maior produtor mundial de açaí. O deputado Carlos Bordalo, presente na abertura, lembrou que o produto é o segundo da pauta de exportação do estado, atrás apenas da mineração.

Além das degustações e exposições, o festival também tem foco em capacitação: mais de 300 batedores participarão de um treinamento sobre boas práticas sanitárias, com apoio da Sespa e Vigilância Sanitária.

Imagem: Agência Pará