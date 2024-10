Festival Amazônia Mapping 2024 abre edital internacional inédito para artistas visuais do Amazonas e de toda Pan-Amazônia

A Amazônia é colossal. A floresta se espraia por nove países na América Latina. De tão diversa, se torna muitas Amazônias. Em busca de conectar esse vasto território ancestral, o Amazônia Mapping, primeiro festival de projeção mapeada do norte do Brasil, faz uma convocatória inédita e abre seu edital para artistas visuais de toda a Pan Amazônia. As obras escolhidas irão ocupar as fachadas de prédios históricos de Belém em novembro. As inscrições do edital são gratuitas e seguem abertas até dia 26 de outubro, via formulário online. Haverá premiações no valor de R$ 3 mil.

Ao longo de seus 11 anos de existência, o Festival Amazônia Mapping tem fomentado encontros inéditos entre arte e público, recebendo cerca de 200 artistas e atraindo um público de mais de 50 mil pessoas. Nas edições de 2013, 2016 e 2017, movimentou Belém e Santarém com arte e tecnologia no espaço urbano. Em 2020, realizou uma edição 100% online e ganhou a categoria “Inovação: Música e Tecnologia”, um importante prêmio da Semana Internacional de Música de São Paulo (SIM SP), a maior feira do mercado de música da América Latina.

Em 2024, o Amazônia Mapping volta às ruas e se expande como nunca ao trazer para as projeções mapeadas obras de toda a Pan-Amazônia, combinando artes visuais, tecnologia, música e realidades mistas, fazendo da Amazônia protagonista da cena de artes digitais e novas mídias no mundo.

O edital vai selecionar pelo menos 30 obras. Serão aceitos os mais diversos formatos de artes visuais: vídeo mapping, video arte, video dança, vídeos compostos por fotografias, vídeo-performances, vjing, vídeos compostos por desenhos, gravuras, gravura digital ou pinturas, arte digital, gifs e animações em 2D, 3D, entre outras. Poderão participar artistas de todo o Brasil e dos demais países da Pan-Amazônia: Colômbia, Peru, Venezuela, Equador, Bolívia, as Guianas e o Suriname.

Imagem: Divulgação