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ESPORTE

Foi bem? Veja números de Flaco López em Argentina x Jordânia

Jogador do Palmeiras entrou no segundo tempo contra a Jordânia e teve poucos minutos em campo

Iúri Medeiros, da Itatiaia, parceiro da CNN Brasil

O atacante Flaco López, do Palmeiras, fez sua estreia na Copa do Mundo de 2026 no último sábado (27). Ele participou da vitória da Argentina por 3 a 1 sobre a Jordânia, pela última rodada da fase de grupos.

O camisa 21 atuou por apenas oito minutos, entrando no segundo tempo do confronto. O técnico Lionel Scaloni levou a campo uma equipe alternativa, mas manteve nomes de peso, como Lautaro Martínez e Julián Álvarez, no ataque.

Entrando na vaga de Álvarez, Flaco López teve poucas ações com a bola. Foram apenas cinco toques e uma finalização, que acabou bloqueada pela defesa jordaniana, segundo dados do Sofascore.

Atuação de Flaco López em detalhes

Nesse curto período em campo, o atacante do Palmeiras perdeu a bola duas vezes. Ele também conseguiu um desarme, executou um corte e venceu um de três duelos pelo chão, conforme estatísticas do Sofascore.Play Video

Caminho da Argentina na Copa do Mundo

A Argentina, que já entrou em campo classificada, venceu a Jordânia por 3 a 1. Os gols da “Scaloneta” foram marcados por Lo Celso, Lautaro Martínez e Messi, garantindo 100% de aproveitamento no grupo J. O jogo aconteceu em Dallas, nos Estados Unidos.

A Jordânia, por sua vez, descontou com Altamari, mas encerrou sua campanha no Mundial sem somar pontos e na lanterna da chave.

próximo desafio da Argentina será contra Cabo Verde, nesta sexta-feira (3), pela segunda fase da Copa do Mundo. A partida será no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, a partir das 19h (de Brasília). No mesmo grupo, a Áustria avançou como segunda colocada.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial com base no conteúdo produzido pela Itatiaia. Todas as informações são apuradas e checadas por jornalistas. O texto final também passa pela revisão da equipe de jornalismo da CNN

 Divulgação/AFA

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