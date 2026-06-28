Argentina evita favoritismo e elogia Cabo Verde antes da segunda fase

Scaloni destaca força do adversário e diz que seleção africana pode dificultar jogo

Gabriel Araujo, da Reuters

Depois de uma fase de grupos dominante, a Argentina já voltou suas atenções para Cabo Verde, adversário na 16-avos de final da Copa do Mundo. Apesar de alguns apontarem um caminho mais acessível para a atual campeã mundial, a comissão técnica argentina reforçou que a equipe africana será um desafio.

Líder do Grupo J, a Argentina encerrou a primeira fase com campanha quase perfeita: venceu a Jordânia por 3 a 1 no sábado, depois de triunfos sobre Argélia (3 a 0) e Áustria (2 a 0). Lionel Messi foi um dos grandes destaques, com seis gols marcados no torneio.

Agora, os argentinos enfrentam Cabo Verde, estreante em Copas, que surpreendeu na fase inicial ao arrancar empates contra Espanha, por 0 a 0, e Uruguai, por 2 a 2.

“Não faz sentido eu sentar aqui e dizer que eles não são um adversário difícil, porque seria mentira. Talvez para muitos não seja assim, mas posso garantir que é uma boa equipe e vai dificultar para nós”, afirmou o técnico Lionel Scaloni.Play Video

A Argentina também confirmou que terá um caminho sem enfrentar uma seleção campeã mundial antes de uma possível semifinal, mas os jogadores mantiveram o discurso de cautela.

“Estamos sempre focados em nós mesmos. Qualquer adversário é difícil. Temos que tentar causar o maior dano possível com nossas melhores armas”, disse o atacante Giuliano Simeone.

O meio-campista Leandro Paredes destacou que o objetivo inicial já foi cumprido, mas afirmou que a equipe quer avançar ainda mais.

“Conseguimos o primeiro objetivo, que era passar de fase, e agora queremos mais. A partir de amanhã vamos preparar o jogo contra Cabo Verde”, declarou.

A Argentina volta aos treinos em Kansas City neste domingo e enfrenta Cabo Verde em Miami no dia 3 de julho.

Scaloni informou que o zagueiro Cristian Romero, lesionado contra a Áustria, foi o único jogador indisponível na partida contra a Jordânia.

Lo Celso comemora estreia em Copa após superar frustração

A vitória sobre a Jordânia também marcou a estreia de cinco jogadores argentinos em Copas do Mundo: Giuliano Simeone, Giovani Lo Celso, Valentín Barco, Marcos Senesi e Flaco López.

Para Lo Celso, o momento teve um significado especial. Integrante do elenco argentino em 2018, mas sem entrar em campo na Rússia, o meio-campista era considerado peça importante na preparação para o título de 2022, mas ficou fora do Mundial do Catar por causa de uma lesão.

Contra a Jordânia, ele aproveitou a oportunidade e marcou o primeiro gol da partida, em cobrança de falta aos 19 minutos.

“Esperei muito tempo por esse momento. Sonhei muito com isso, e foi muito mais do que eu poderia imaginar. Mais cedo ou mais tarde, o trabalho dá resultado. Foi uma longa caminhada, e hoje foi mais do que eu sonhava”, afirmou.

Scaloni elogiou a trajetória do jogador e destacou a importância dele para o grupo.

“Ele está conosco desde o primeiro dia, é um garoto espetacular que perdeu a última Copa de uma forma cruel. Estamos felizes por ele, porque é importante para o grupo.”

Maja Hitij – FIFA/FIFA via Getty Images