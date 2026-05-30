Gasolina a R$ 2,99 e gás sem impostos movimentam Belém no Feirão do Imposto

Belém vive neste sábado, 30, um dos momentos mais aguardados do calendário econômico local: o Dia D do Feirão do Imposto 2026, que promete atrair grande público com a venda de gasolina a R$ 2,99 o litro e botijões de gás de cozinha sem a incidência de tributos. A ação ocorre em um posto de combustíveis localizado na avenida Pedro Álvares Cabral, próximo à rotatória da Júlio César, e já mobiliza consumidores desde a véspera. Longas filas começaram a se formar ainda ontem, sexta-feira, 29, com motoristas tentando garantir uma das vagas limitadas para abastecimento com preço reduzido.

Ao todo, serão disponibilizados 3.750 litros de gasolina comum ao valor promocional, destinados aos 150 primeiros consumidores que conseguirem senha. Cada veículo poderá abastecer até 25 litros.

Além do combustível, o Feirão também oferta 50 botijões de gás de cozinha de 13 quilos ao preço de R$ 69,99, igualmente sem impostos, reforçando o caráter simbólico da iniciativa.

Organizado pelo Conselho de Jovens Empresários (Conjove) e integrado à programação nacional coordenada pela Confederação Nacional de Jovens Empresários (Conaje), o Feirão do Imposto tem como principal objetivo conscientizar a população sobre o peso da carga tributária no preço final de produtos e serviços no Brasil.

A distribuição das senhas segue horários específicos: a partir das 8h para a gasolina e das 9h para o gás de cozinha. O pagamento poderá ser realizado via dinheiro, Pix ou cartão de débito, e há restrições, como a proibição de abastecimento em recipientes e a exigência de um cadastro por CPF.

Mais do que a oportunidade de economizar, o evento busca provocar reflexão. Ao retirar os tributos do preço final, a ação evidencia o impacto direto dos impostos no cotidiano do consumidor, especialmente em itens essenciais como combustível e gás de cozinha.

Em um cenário de alta nos custos de vida, iniciativas como o Feirão do Imposto reforçam o debate sobre a carga tributária brasileira e colocam em evidência a necessidade de maior transparência e discussão sobre o sistema fiscal no país.

Da Redação do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagem: Reprodução EBC