Exposição do Arte em Cores entra nos últimos dias de visitação em Parauapebas

Patrocinada pela Vale, a 6ª edição do projeto segue com exposição na Feira do Produtor até o próximo domingo, 31 de maio.

A 6ª edição do projeto Arte em Cores entra na reta final de visitação em Parauapebas. A exposição gratuita segue aberta ao público até o dia 31 de maio, próximo domingo, reunindo 30 obras de artistas de 16 cidades do Pará e Maranhão em um dos espaços mais tradicionais e movimentados da cidade: a Feira do Produtor. A iniciativa tem o patrocínio da Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura – Rouanet, parceria com o Instituto Tatajuba e realização da Vivas Cultura e Esporte, Ministério da Cultura e Governo do Brasil.

A exposiçãoocupa uma área de 300 metros quadrados da Feira e propõe aproximar a arte do cotidiano da população. A mostra apresenta pinturas, gravuras, desenhos e obras de diversas técnicas, além de ter uma seção especial em homenagem ao nanquim amazônico. A experiência busca democratizar o acesso à produção artística regional.

Nesta edição, a proposta foi levar a exposição para fora dos espaços convencionais, permitindo que feirantes, trabalhadores e visitantes tenham contato direto com as obras durante a rotina diária. O cabeleireiro Francisco Antônio Mesquita, morador de Parauapebas há 20 anos, visitou a exposição e destacou o impacto cultural da iniciativa para a cidade. “Essa exposição chegou em um bom momento em Parauapebas, nossa cidade precisa ser renovada a cada dia mais. E a galeria do Arte em Cores enche nossos olhos de alegria. Arte é arte, cabelo é arte. Somos inspirados por ela. Além de cabeleireiro, eu também pinto e, de vez em quando, faço meus quadrinhos. A arte trabalha com nossa mente e nosso coração”, enfatizou.

O artista Afonso José da Silva Camargo, conhecido como A. Camargo Fona, reforçou que o projeto contribui para fortalecer a valorização cultural na região. “Uma das coisas maravilhosas e importantes do Arte em Cores, nesta edição de 2026, é que ele destaca o nanquim amazônico. O projeto resgata essa arte que foi embrionada em Marabá, a partir do movimento de uma turma muito bacana, da família Morbach e de outros expoentes, como Rildo Brasil. Com essa atividade e esse resgate, nós vamos, com certeza, fortalecer novamente na região a prática dessa arte tão maravilhosa, que também é milenar. Além disso, o projeto reagrupa os artistas em prol de uma ação única, que é a valorização do trabalho artístico e da cultura em geral”, destacou o artista, que está com uma obra de nanquim na exposição, chamada “Pirarucu”.

A exposição do Arte em Cores ficará aberta até o próximo domingo, 31/05, sempre das 8h30 às 13h30, na Feira do Produtor de Parauapebas. Após o encerramento presencial, as obras também ficarão disponíveis na galeria virtual do projeto, no Instagram @arteemcoresmove.

Serviço

Últimos dias de Exposição Arte em Cores – 6ª edição

Onde: Feira do Produtor de Parauapebas (PA)

Período de visitação: até 31 de maio de 2026, sempre de terça a domingo, das 8h30 às 13h30

Para dúvidas ou mais informações: contato pelo whatsapp: (99) 99205-3653 e e-mail arteemcores@tatajuba.art.br

Visite as redes sociais do projeto: instagram.com/arteemcoresmove; facebook.com/arteemcoresmove

Arte em Cores: conectando talentos e ampliando horizontes

Ao longo de sua trajetória, iniciada em 2020, o Arte em Cores se consolidou como um espaço de desenvolvimento artístico, visibilidade e geração de oportunidades e renda, reunindo dezenas de artistas, além de deixar um legado duradouro nas cidades por onde passa. Ao todo, já conta com mais de 300 obras de arte produzidas em mais de 20 localidades contempladas nos estados do Pará, Maranhão e Minas Gerais. Em sua sexta edição, o projeto se renova e reafirma seu compromisso com a cultura e a economia criativa ao propor outros formatos e públicos, reconhecendo a arte como parte viva dos espaços de convivência e troca entre pessoas.

O Arte em Cores – 6ª edição é patrocinado pela Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura – Rouanet, em parceria com o Instituto Tatajuba e a Prefeitura de Parauapebas, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, com realização da Vivas Cultura e Esporte, Ministério da Cultura e Governo do Brasil – Do lado do povo brasileiro.

SOBRE A VALE

A Vale acredita que a cultura transforma vidas. Pelo quinto ano consecutivo é a maior apoiadora privada da Cultura no Brasil, patrocinando e fomentando projetos em parcerias que promovem conexões entre pessoas, iniciativas e territórios. Seu compromisso é contribuir com uma cultura cada vez mais acessível e plural, ao mesmo tempo em que atua para o fortalecimento da economia criativa.

Fonte: Temple Comunicação/Imagens: Ivan Oliveira