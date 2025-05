Governo do Estado e Ministério do Turismo lançam o Parárraiá 2025

O Governo do Pará, em parceria com o Ministério do Turismo, anunciou ontem, segunda-feira, 05, a segunda edição do Parárraiá, entre 12 e 15 de junho, em Belém. O evento, que já se destaca como o maior “São João da Amazônia”, vai movimentar a economia local, atraindo milhares de visitantes para aproveitar toda a alegria e diversidade da cultura junina paraense.

“É uma satisfação enorme participar desse evento, que além de promover diversão gera empregos e renda para o nosso Estado”, ressaltou o governador Helder Barbalho durante o lançamento.

O governador frisou que a realização do Parárraiá faz parte da estratégia de consolidar o Pará como um roteiro de grandes eventos. “Estamos trabalhando para que Belém tenha um calendário repleto de atrações, gerando ocupação em hotéis e movimentando os setores de serviços, como bares e restaurantes”, informou. Confira o que diz ele no instagram:

https://www.instagram.com/reel/DJS-aLquUvw/?igsh=ZnBva2NmcWhwbWFp

A primeira edição, em 2024, atraiu mais de 400 mil pessoas ao estacionamento do Novo Mangueirão. A expectativa para este ano é um número de participantes maior, com uma programação que traz grandes nomes da música regional e nacional.

Ana Carla Lopes, secretária-executiva do Ministério do Turismo, também destacou a importância do evento. “Estamos celebrando a nossa cultura e promovendo intercâmbio com artistas de renome nacional. É uma oportunidade de mostrar o que temos de melhor”, afirmou.

O cantor Nattanzinho, que retorna ao palco do maior São João da Amazônia, compartilhou sua empolgação. Segundo ele, “toda vez que tem Parárraiá, eu estou aqui! Para mim, é uma honra fazer parte deste evento tão bonito. Eu sou apaixonado pelo Pará, pela sua comida, pela sua cultura. Estou ansioso para cantar e celebrar com todos vocês”.

A programação do Parárraiá 2025 terá grandes atrações em cada um dos quatro dias do evento:

Dia 12

– Gustavo Lima

– Manu Batidão

– Eric Land

– Carabao

– Os Caras do Arrocha

Dia 13

– Chitãozinho & Xororó

– Xand Avião

– Felipe Amorim

– Viviane Batidão

Dia 14

– Wesley Safadão

– Léo Foguete

– Jonas Esticado

– Lendário Rubi

Dia 15

– Nattanzinho

– Pablo

– Mari Fernandez

– Joelma

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias