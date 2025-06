Governo do Estado promove projeto ‘Assistência Por Todo o Pará’ em Bragança

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster) realizará, de 30 de junho a 4 de julho, no município de Bragança, a ação “Assistência Por Todo o Pará”. A iniciativa oferta de serviços nas áreas de assistência social, segurança alimentar, artesanato e empregabilidade, além de vários cursos de qualificação, com foco em quem busca se inserir no mercado de trabalho.

“Trabalhamos para que todos tenham acesso aos serviços essenciais, além das pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Vamos ofertar ainda, de forma gratuita, qualificação, vagas de emprego e emissão de documentos. Zelar pela nossa população é de suma importância, com o avanço também da geração de renda, bem-estar e mais dignidade, para o desenvolvimento do nosso Estado”, ressaltou Inocencio Gasparim, titular da Seaster.

Além de Bragança, municípios vizinhos também serão atendidos durante toda a semana. As atividades terão início na segunda-feira (30) e seguem até sexta-feira (4) quando vai ocorrer o encerramento. A ação se encerra com a entrega de certificados, de carteiras para artesãos, e de carteiras referentes ao curso para manipulação de alimentos, compostagem. Também serão entregues kits de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para associações de catadores da região, entre outros benefícios.

CAPACITAÇÃO

Serão realizadas capacitações voltadas aos operadores do Sistema Único de Assistência Social (Suas), e haverá palestra sobre agricultura familiar, capacitação do programa primeira infância e capacitação para o programa Cadastro Único.

Também estão previstas oficinas de empreendedorismo para membros de associações e cooperativas, palestras sobre manipulação de alimentos e segurança alimentar, curso de aproveitamento integral de alimentos e atendimento nutricional gratuito.

DOCUMENTOS

A população vai poder emitir a segunda via de documentos civis, entre RG, certidões de nascimento, casamento e óbito, no Teatro Museu da Marujada, na travessa Cônego Miguel, no bairro Centro, das 8h às 14h.

EMPREGO

Quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho, poderá participar no dia 3 de julho, do “Feirão de Emprego”. Para se candidatar a uma vaga, os interessados deverão apresentar RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade, carteira de habilitação (se houver), certificados de cursos (se houver), número do PIS e carteira de trabalho. Haverá ainda legalização do MEI, serviços da sala do empreendedor, programa primeiro ofício, aos jovens que almejam a primeira oportunidade de trabalho.

Serviço:

O Feirão de empregos vai ocorrer no Teatro Museu da Marujada, localizado na travessa Cônego Miguel, bairro Centro, no horário de 8h às 14h. Informações oficiais sobre a ação serão divulgadas nos canais de comunicação da Seaster.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias