Sistema de Segurança inicia operação Verão 2025 em Salinopólis

A Operação Verão 2025, considerada a maior ação anual do Sistema de Segurança Pública do Pará, já está em andamento em mais de 50 localidades do Estado. Com a atuação de mais de 9 mil agentes, a operação reforça ações preventivas, ostensivas e educativas em todas as regiões, garantindo segurança e tranquilidade durante o período das férias escolares e do verão amazônico.

Em Salinópolis, um dos principais destinos turísticos paraenses, as ações foram oficialmente lançadas no final da manhã de ontem, sábado, 28, no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), instalado na Praia do Atalaia, próximo ao atalho da Sofia.

Coordenadas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), em parceria com os órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública e prefeituras, as ações têm como foco principal reforçar o policiamento, combater a criminalidade e oferecer suporte aos veranistas em praias, balneários e zonas turísticas do Estado.

SEGURANÇA E PREVENÇÃO

Durante o lançamento, o secretário de Segurança Pública, Ualame Machado, destacou o empenho das forças de segurança para garantir um verão mais seguro.

“Lançamos hoje a Operação Verão 2025 em Salinópolis, com um esforço conjunto das forças de segurança para assegurar tranquilidade e bem-estar a veranistas e turistas. Reconhecemos a importância de Salinas como um dos principais destinos turísticos do estado e estamos empenhados em proporcionar um ambiente seguro e acolhedor. Teremos ações de policiamento ostensivo e preventivo, além de atividades educativas e de conscientização para orientar sobre medidas de segurança e prevenção de acidentes. Acreditamos que essa combinação é essencial para o sucesso da operação”, afirmou.

Centro Integrado de Comando e Controle

Durante a cerimônia, foi ativado o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) na Praia do Atalaia. O espaço conta com presença da Polícia Civil, o que agiliza o registro de ocorrências, além de uma sala de videomonitoramento com mais de 30 câmeras instaladas em pontos estratégicos da cidade.

As câmeras – fixas e do tipo speed dome – oferecem cobertura de 360 graus e algumas possuem tecnologia de reconhecimento de placas veiculares. O centro também dispõe de um totem de segurança que amplia o alcance do monitoramento e atua no atendimento de emergências pelo número 190.

Entre as frentes da operação, estão:

Tolerância Zero: fiscalização em bares, restaurantes e casas de show, com o objetivo de orientar proprietários e coibir práticas ilegais;

Proibição de cerol e garrafas de vidro nas praias, balneários e igarapés, para evitar acidentes e preservar o meio ambiente;

Lei Seca: fiscalizações intensificadas nas vias de acesso às praias, com uso do etilômetro para coibir a condução de veículos sob efeito de álcool;

Ações preventivas do Corpo de Bombeiros Militar, com postos de atendimento nas praias do Atalaia e Farol Velho, além de guarda-vidas distribuídos em pontos estratégicos.

INTEGRAÇÃO

Mais de 9 mil servidores participam da Operação Verão 2025, com efetivo da Segup, Polícias Militar, Civil, Científica e Penal, Corpo de Bombeiros Militar, Detran, Sespa e órgãos municipais.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias