Governo do Pará inicia habilitação de 1.424 novos PMs aprovados em concurso público

O governo do Pará deu início ao processo de habilitação dos 1.424 candidatos aprovados nos concursos públicos de Oficiais (CFO/2023) e praças (CFP/2023) da Polícia Militar do Pará. Realizada entre os dias 4 e 8 de maio, por meio do Departamento Geral de Pessoal (DGP), a etapa reúne a terceira turma de convocados e representa o primeiro contato direto dos aprovados com a corporação. Com isso, o governo do Pará segue fortalecendo a atuação na área de segurança pública, com contínuos investimentos em equipamentos, estruturas e em pessoal.

Habilitação de convocados

A habilitação é o momento em que os candidatos aprovados nos concursos da PM entregam toda a documentação exigida nos editais, para efetivar a matrícula nos respectivos cursos de formação. Nesta convocação, serão habilitados 1.279 aprovados pela Polícia Militar para o cargo de praça e 145 para o cargo de oficial.

Para o comandante-geral da PMPA, coronel Sérgio Neves, a habilitação segue fortalecendo a corporação

Para o comandante-geral da PMPA, coronel Sérgio Neves, a habilitação nos aprovados na terceira turma sinaliza a atenção da governadora do Pará, Hana Ghassan, em seguir fortalecendo a corporação.

“Nossa expectativa é receber esses novos policiais e proporcionar uma formação de excelência, preparando-os para servir e proteger a sociedade com competência. O período de formação exigirá grande dedicação e esforço dos alunos, mas nosso objetivo é formar policiais capacitados e preparados para os desafios enfrentados pelas instituições de segurança pública. A governadora Hana Ghassan demonstra grande preocupação com o fortalecimento da segurança pública. Compartilhamos dessa preocupação e estamos empenhados em defender essa causa, que se reflete na capacitação dos policiais, na melhoria das instalações e na busca por dignidade para os profissionais”, afirmou.

De todas as fases de seleção dos certames, a habilitação, a matrícula, a incorporação e os cursos de formação são as únicas coordenadas diretamente pela Polícia Militar. É neste ato que os futuros policiais iniciam, de fato, a trajetória na corporação.

Jaqueline da Silva foi aprovada no concurso e agora passa pela habilitação

Para Jaqueline da Silva, aprovada no CFP/2023, o início da habilitação marca uma importante etapa da sua vida. “É a realização de um sonho, ser servidora pública. Minha mãe é servidora pública e sempre a admirei, pois também desejava ser servidora pública, de preferência em uma carreira policial”, afirmou.

Para Jhonatas Nascimento, integrar a Polícia Militar representa a estabilidade do serviço público. “Diante da situação e do esforço despendido desde o começo, a estabilidade e a possibilidade de integrar a Polícia Militar são, para mim, a concretização de um objetivo de vida”, afirmou.

Jhonatas Nascimento buscou a estabilidade do serviço público

Apresentação à PM será em julho

Após a habilitação, os candidatos serão incorporados e matriculados no serviço efetivo da PMPA. A incorporação e a matrícula estão previstas para 30 de junho, com apresentação dos novos alunos em 1º de julho. Os cursos de formação têm início programado para julho deste ano, e serão realizados em unidades de ensino da Polícia Militar em todo o Estado.

O candidato que não apresentar os documentos previstos no edital do certame será considerado inabilitado para fins de matrícula e incorporação. Em consequência, perderá o direito à vaga, sendo convocado o candidato subsequente, conforme a ordem rigorosa de classificação.

Tenente-coronel Alcicley Carvalho, chefe da seção técnica do DGP

Chefe da seção técnica do DGP, o tenente-coronel Alcicley Carvalho explica o processo de habilitação. “É uma fase de entrega de documentos e que antecede a fase da nossa incorporação e matrícula dos candidatos no nosso concurso, que é quando de fato eles passam a fazer parte da corporação. Essa incorporação e matrícula está prevista para o para o mês que vem”, disse.

Ele também orienta quanto a documentação exigida na fase de habilitação. “É importante que tragam e façam a checagem desses documentos, para que não falte nenhum, porque é motivo de inabilitação a falta, a ausência de algum desses documentos. Estaremos aqui num período pela manhã, de 8h até às 11h, e pela tarde, das 13h às 16h”, finalizou.

A Polícia Militar orienta os convocados a conferirem atentamente os editais e comunicados oficiais no site da Instituição, para verificar a relação de documentos, locais e horários da habilitação.

Serviço:

Habilitação

De 4 a 8 de maio

Horário: 8h às 12h e de 13h às 16h

Local: Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças – CFAP – avenida Brigadeiro Protásio, s/n, Souza – Belém