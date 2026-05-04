Fundação e Instituto Estadual Carlos Gomes promovem programação em homenagem às Mães

A Fundação e o Instituto Estadual Carlos Gomes trazem uma agenda especial voltada às mães no mês de maio. Serão realizadas apresentações, concertos e atividades que farão parte das comemorações do Dia das Mães. Toda a programação ocorrerá na Sala Ettore Bosio, localizada na Av. Gentil Bittencourt, 977, com entrada gratuita. As datas da primeira semana já estão definidas para os dias 5 e 6 de maio.

De acordo com a Coordenadora de Pesquisa e Extensão do Instituto Estadual Carlos Gomes (IECG), Miriam Fernandes, “vamos oferecer uma programação ampla, com recitais realizados pelos nossos alunos, professores, técnicos e integrantes dos grupos dos projetos de extensão da instituição”, afirma Miriam.

“As apresentações foram pensadas para celebrar o Dia das Mães não só no segundo domingo de maio, mas durante todas as semanas, assim, as mães e os filhos podem aproveitar durante todo o período”, comenta a gestora.

O Flauta Doces da Amazônia vai apresentar um recital com repertório variado para as mães

O professor e regente do grupo Flautas Doces da Amazônia, Acácio Cardoso, comenta sobre o repertório apresentado. “Dezesseis alunos vão tocar peças individuais, que estão sendo trabalhadas em sala de aula. O repertório será variado e, na segunda parte, teremos a apresentação do grupo Flautas Doces da Amazônia”, explica Acácio.

“Vale a pena lembrar que são alunos de diversos níveis, desde os que ingressaram este ano no curso preparatório, até os que estão no curso do bacharelado e técnico”, adianta o professor.

“Além de comemorar o Dia das Mães com recitais, esta é uma oportunidade para os nossos alunos desenvolveram a prática de tocar um repertório específico, dentro de um tema definido”, comenta o superintendente da Fundação Carlos Gomes, Gabriel Titan, sobre as apresentações especiais para as mães.

“Todas as mães, filhos e público em geral estão convidados para prestigiar nossos jovens músicos durante todo o mês de maio. As apresentações e atividades em homenagem às mães serão gratuitas, realizadas semanalmente na nossa sala de concerto Ettore Bosio”, convida Titan.

Os alunos do Ensemble de Saxofones do IECG estarão no Terças Musicais

Simpósio

No dia 28 de maio, será realizado o I Simpósio Revoada Feminina: Diálogos entre Arte, Saúde e Representatividade do Instituto Estadual Carlos Gomes. O evento, que vai durar o dia inteiro, com rodas de conversa com profissionais da psicologia, música e especialistas no maternar, que trarão informações e compartilharão experiências com o público.

Além do conhecimento trocado, o IECG, por meio do evento, também receberá durante o mês de maio doações, que serão encaminhadas às mães de comunidades carentes definidas pela organização do simpósio. As doações podem ser entregues até o dia do evento, de 9h às 12h e de 14h às 17h, na portaria da FCG e IECG (Av. Gentil Bittencourt, 909 e 977 – Nazaré).

Agenda

Terças Musicais – Especial Dia das Mães

05/05/2026

17h30

Sala Ettore Bosio

Entrada franca

Recital em Homenagem às Mães com Flautas Doces da Amazônia

06/05/2026

18h30

Sala Ettore Bosio

Entrada franca

I Simpósio Revoada Feminina: Diálogos entre Arte, Saúde e Representatividade

28/05/2026

09h às 18h

Sala Ettore Bosio

Inscrições online (em breve no site www.fcg.pa.gov.br)