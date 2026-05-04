Fundação e Instituto Estadual Carlos Gomes promovem programação em homenagem às Mães

A Fundação e o Instituto Estadual Carlos Gomes trazem uma agenda especial voltada às mães no mês de maio. Serão realizadas apresentações, concertos e atividades que farão parte das comemorações do Dia das Mães. Toda a programação ocorrerá na Sala Ettore Bosio, localizada na Av. Gentil Bittencourt, 977, com entrada gratuita. As datas da primeira semana já estão definidas para os dias 5 e 6 de maio.
De acordo com a Coordenadora de Pesquisa e Extensão do Instituto Estadual Carlos Gomes (IECG), Miriam Fernandes, “vamos oferecer uma programação ampla, com recitais realizados pelos nossos alunos, professores, técnicos e integrantes dos grupos dos projetos de extensão da instituição”, afirma Miriam.
“As apresentações foram pensadas para celebrar o Dia das Mães não só no segundo domingo de maio, mas durante todas as semanas, assim, as mães e os filhos podem aproveitar durante todo o período”, comenta a gestora.
O professor e regente do grupo Flautas Doces da Amazônia, Acácio Cardoso, comenta sobre o repertório apresentado. “Dezesseis alunos vão tocar peças individuais, que estão sendo trabalhadas em sala de aula. O repertório será variado e, na segunda parte, teremos a apresentação do grupo Flautas Doces da Amazônia”, explica Acácio.
“Vale a pena lembrar que são alunos de diversos níveis, desde os que ingressaram este ano no curso preparatório, até os que estão no curso do bacharelado e técnico”, adianta o professor.
“Além de comemorar o Dia das Mães com recitais, esta é uma oportunidade para os nossos alunos desenvolveram a prática de tocar um repertório específico, dentro de um tema definido”, comenta o superintendente da Fundação Carlos Gomes, Gabriel Titan, sobre as apresentações especiais para as mães.
“Todas as mães, filhos e público em geral estão convidados para prestigiar nossos jovens músicos durante todo o mês de maio. As apresentações e atividades em homenagem às mães serão gratuitas, realizadas semanalmente na nossa sala de concerto Ettore Bosio”, convida Titan.
Simpósio
No dia 28 de maio, será realizado o I Simpósio Revoada Feminina: Diálogos entre Arte, Saúde e Representatividade do Instituto Estadual Carlos Gomes. O evento, que vai durar o dia inteiro, com rodas de conversa com profissionais da psicologia, música e especialistas no maternar, que trarão informações e compartilharão experiências com o público.
Além do conhecimento trocado, o IECG, por meio do evento, também receberá durante o mês de maio doações, que serão encaminhadas às mães de comunidades carentes definidas pela organização do simpósio. As doações podem ser entregues até o dia do evento, de 9h às 12h e de 14h às 17h, na portaria da FCG e IECG (Av. Gentil Bittencourt, 909 e 977 – Nazaré).
Agenda
Terças Musicais – Especial Dia das Mães
05/05/2026
17h30
Sala Ettore Bosio
Entrada franca
Recital em Homenagem às Mães com Flautas Doces da Amazônia
06/05/2026
18h30
Sala Ettore Bosio
Entrada franca
I Simpósio Revoada Feminina: Diálogos entre Arte, Saúde e Representatividade
28/05/2026
09h às 18h
Sala Ettore Bosio
Inscrições online (em breve no site www.fcg.pa.gov.br)