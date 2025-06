Governo do Pará oferece apoio às vítimas de incêndio no bairro da Cremação, em Belém

O Governo do Pará, através da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), esteve nesta quarta-feira (04) no bairro da Cremação, em Belém, para prestar apoio às famílias afetadas por um incêndio que atingiu cerca de sete residências.

A Seaster realizou o levantamento das necessidades imediatas e agora aguarda o relatório socioeconômico da Secretaria Municipal de Assistência Social. A partir desse documento, será viabilizado o pagamento do Benefício Eventual, que garante auxílio financeiro temporário às famílias prejudicadas.

“O Governo do Pará segue comprometido com a população que mais precisa. Este auxílio é uma forma de assegurar que as famílias afetadas por situações emergenciais tenham um suporte para recomeçar”, afirmou Inocencio Gasparim, titular da Seaster.

O Benefício Eventual corresponde ao pagamento de um salário mínimo mensal, por até três meses, destinado a famílias em situação de vulnerabilidade. Somente em 2024, o governo estadual já destinou mais de R$ 238 mil em benefícios para vítimas de sinistros no Pará, sendo mais de R$ 74 mil para moradores da capital.

Imagem: Divulgação