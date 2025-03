Greenwashing: entenda o que é e aprenda a se defender de propagandas falsas

Como identificar uma empresa, um serviço ou um produto que verdadeiramente seguem os princípios da sustentabilidade e não ser enganado com a chamada lavagem verde, estratégia de marketing cada vez mais comum no mercado

A preocupação com os princípios da sustentabilidade tornou-se um critério essencial para consumidores que desejam alinhar suas escolhas pessoais a práticas empresariais responsáveis. No entanto, em um mercado saturado de produtos e serviços que se apresentam como ecológicos ou sustentáveis, identificar quem realmente se encaixa nesses conceitos pode ser um desafio.

Afinal, nem tudo que se vende como sustentável de fato o é. O greenwashing — ou lavagem verde, em português — é uma estratégia de marketing comum e ilusória na qual empresas promovem seus produtos como ambientalmente responsáveis sem cumprir os critérios reais de sustentabilidade. Essa estratégia pode induzir o consumidor ao erro e caracteriza publicidade enganosa, proibida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), no Artigo nº 37.

Para evitar enganos, é fundamental compreender que adotar esse modo de consumo vai muito além de escolher produtos aparentemente classificados como verdes ou com embalagens recicláveis. A sustentabilidade no consumo envolve uma análise criteriosa do impacto ambiental, social e econômico de um produto ou serviço ao longo de todo o seu ciclo de vida, desde a produção até o descarte.

Entre os principais aspectos que devem ser considerados, destacam-se: a redução de resíduos e uso eficiente de recursos naturais; o respeito às condições de trabalho na cadeia produtiva; a transparência e a ética nas práticas empresariais; a redução da pegada de carbono; e a escolha de matérias-primas certificadas.

Já o consumidor consciente tem o papel de denunciar abusos e estimular o mercado que valoriza ética, responsabilidade social e ambiental. Dessa maneira, ele ajuda a fortalecer empresas realmente comprometidas com um futuro sustentável e a valorizar iniciativas efetivas do mercado.

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) atua na proteção e na orientação dos consumidores brasileiros, garantindo que práticas sustentáveis sejam promovidas de forma verdadeira e que empresas sejam responsabilizadas, caso violem o direito à informação clara e correta.

Certificações ambientais confiáveis

Para garantir que um produto ou serviço seja de fato sustentável, é fundamental verificar a presença de certificações reconhecidas. Conheça algumas das mais confiáveis no Brasil e no mundo:

– FSC (Forest Stewardship Council): certifica produtos de madeira ou papel provenientes de florestas manejadas de forma sustentável.

– Selo Orgânico: garante que produtos agrícolas seguem práticas sustentáveis e que estão livres de agrotóxicos.

– ISO 14001: certificação voltada para empresas que adotam sistemas eficazes de gestão ambiental.

– Fair Trade (Comércio Justo): foca em condições dignas de trabalho e comércio ético, assegurando práticas mais justas para produtores e trabalhadores.

Essas empresas têm certificações ambientais reconhecidas e são frequentemente avaliadas em índices como o ISE B3 (Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bolsa de Valores Brasileira). O incentivo ao consumo consciente e à valorização dessas empresas contribui para fortalecer um mercado mais ético e sustentável no País.

Foto: Banco de Imagem

Reprodução: Gov.br